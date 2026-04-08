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    ASML Holding NV NY Aktie bestätigt den positiven Trend - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die ASML Holding NV NY Aktie, bisher, um +7,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding NV NY Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding NV NY Aktie bestätigt den positiven Trend - 08.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    ASML Holding NV ist führender Anbieter von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind EUV- und DUV-Belichtungsmaschinen, ergänzt um Software und Services. ASML besitzt eine Quasi-Monopolstellung bei EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Kundenbindung zu TSMC, Samsung, Intel.

    ASML Holding NV NY Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.04.2026

    Mit einer Performance von +7,08 % konnte die ASML Holding NV NY Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding NV NY Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.210,00, mit einem Plus von +7,08 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die ASML Holding NV NY Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding NV NY um +27,45 % gewonnen.

    ASML Holding NV NY Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,76 %
    1 Monat +7,34 %
    3 Monate +11,96 %
    1 Jahr +104,55 %

    Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

    Es gibt 385 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 466,36 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,22 %. Canon notiert im Plus, mit +0,98 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,45 %.

    ASML Holding NV NY Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding NV NY

    +7,08 %
    +4,76 %
    +7,34 %
    +11,96 %
    +104,55 %
    +93,07 %
    +119,92 %
    +4.597,57 %
    ISIN:USN070592100WKN:A1J85V





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