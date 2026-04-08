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    Amazon Aktie heute im Plus - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +3,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie heute im Plus - 08.04.2026
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    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,08 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 190,20, mit einem Plus von +3,08 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amazon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,10 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +5,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon -4,29 % verloren.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,44 %
    1 Monat +5,64 %
    3 Monate -8,10 %
    1 Jahr +16,34 %

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Bil. € wert.

    Jetzt rückt sogar ein neues Rekordhoch in Reichweite


    Die Aktie von Siemens Energy schießt am Mittwoch um 11 Prozent nach oben und führt DAX und EuroStoxx 50 an. Neben der Entspannung im Iran-Krieg sorgt eine strategische Partnerschaft mit Amazon für neue Kursfantasie.

    dailyAktien: Amazon – Neutral mit Aufwärtspotenzial


    DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

    KI findet seit Jahren schlummernde Software-Schwachstellen


    Ein neues KI-Modell des OpenAI-Rivalen Anthropic ist so gut darin, bisher unentdeckte Software-Schwachstellen zu finden, dass es in den falschen Händen zu einer verheerenden Cyberwaffe werden könnte. Deshalb macht Anthropic es nicht öffentlich, …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,52 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,62 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,53 %. JD.com legt um +2,44 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +6,00 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +3,00 %
    +5,44 %
    +5,64 %
    -8,10 %
    +16,34 %
    +101,58 %
    +36,31 %
    +623,38 %
    +275.349,28 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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