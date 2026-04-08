Amazon Aktie heute im Plus - 08.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,08 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 190,20€, mit einem Plus von +3,08 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amazon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,10 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +5,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon -4,29 % verloren.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,44 % 1 Monat +5,64 % 3 Monate -8,10 % 1 Jahr +16,34 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Bil. € wert.

Die Aktie von Siemens Energy schießt am Mittwoch um 11 Prozent nach oben und führt DAX und EuroStoxx 50 an. Neben der Entspannung im Iran-Krieg sorgt eine strategische Partnerschaft mit Amazon für neue Kursfantasie.

DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,52 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,62 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,53 %. JD.com legt um +2,44 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +6,00 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.