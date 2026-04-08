Exxon sieht Produktionseinbußen durch Krieg im Nahen Osten
- Exxon verlor im ersten Quartal sechs Prozent
- Hälfte der Ausfälle am Flüssiggaskomplex in Katar
- Katar erwartet 20 Milliarden Dollar Jahresverlust
SPRING (dpa-AFX) - Der Krieg im Iran hat beim US-Ölkonzern Exxon zu deutlichen Einbußen geführt. So seien im ersten Quartal sechs Prozent seiner weltweiten Produktion ausgefallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Spring (Texas) mit. Der Krieg hat weite Teile der Energiewirtschaft am Persischen Golf lahmgelegt. Die Hälfte dieser Ausfälle konzentriere sich auf einen Flüssiggaskomplex in Katar, an dem Exxon beteiligt ist, hieß es. Zwei Produktionslinien für Flüssiggas seien beschädigt worden.
"Öffentliche Berichte deuten darauf hin, dass die Reparatur der Schäden einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird", erklärte Exxon laut Mitteilung. Bis zur Begutachtung vor Ort könnten keine Angaben dazu gemacht werden, wie lange es dauern werde, bis die beiden Produktionslinien wieder normal in Betrieb genommen werden könnten.
Exxon gehört zu den ersten internationalen Ölkonzernen, welche die Auswirkungen des Krieges auf ihre Anlagen im und um den Golf beziffern. Normalerweise entfällt etwa ein Fünftel der weltweiten Produktion des texanischen Unternehmens auf diese Region. Der britische Konkurrent Shell hatte am Morgen bereits über die Beeinträchtigung seines Gas-Geschäftes berichtet.
Die Exxon-Aktie verlor vorbörslich wie andere Öl- und Gaswerte deutlich und gab mehr als 6 Prozent nach, nachdem eine vereinbarte Waffenruhe im Iran die Öl- und Gaspreise hat fallen lassen.
Jüngsten Aussagen zufolge schätzt Katar, dass die Schäden an der Flüssiggas-Anlage jährliche Einnahmeverluste von rund 20 Milliarden US-Dollar verursachen und die Reparatur bis zu fünf Jahre dauern wird.
Wie Exxon weiter mitteilte, werden die Ergebnisse des ersten Quartals in der Energiesparte, die Raffinerie und Handel umfasst, aufgrund von Preisschwankungen und dem Zeitpunkt der Lieferungen um rund 3,7 Milliarden US-Dollar (rund 3,2 Mrd Euro) niedriger ausfallen als im Vorquartal. Bereinigt um die zeitlichen Effekte war der Gewinn je Aktie den Angaben zufolge höher als im Vorquartal.
Exxon erwartet im ersten Quartal Gewinne von im Mittel rund 2,1 Milliarden Dollar beziehungsweise 400 Millionen US-Dollar aus höheren Rohöl- und Erdgaspreisen. Konzernchef Darren Woods hat die Produktion in den vergangenen drei Jahren durch Akquisitionen und Wachstumsprojekte um mehr als 30 Prozent auf fast 5 Millionen Barrel pro Tag gesteigert.
Detaillierte Quartalszahlen legt Exxon am 1. Mai vor./nas/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 38,59 auf Tradegate (08. April 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -8,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 216,32 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3707. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,29GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -3,95 %/+10.284,22 % bedeutet.
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"Der Konzern investiert nur dort, wo langfristige Renditen, rechtliche Stabilität und operative Kontrolle zusammenkommen.
Der Konzern wurde [in Venezuela] bereits zweimal enteignet, [...]"
Der größte Dealmaker aller Zeiten hat von Wirtschaft keinen Schimmer, kann nicht rechnen und setzt alles in den Sand Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump erwägt, Exxon nach Äußerung des CEO über 'Uninvestierbarkeit' Venezuelas vom Markt fernzuhalten
US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er könnte Exxon Mobil daran hindern, in Venezuela zu investieren, nachdem der Vorstandsvorsitzende des Ölkonzerns das Land bei einem Treffen im Weißen Haus in der vergangenen Woche als "uninvestierbar" bezeichnet hatte.
Exxon-CEO Darren Woods sagte Trump, dass Venezuela seine Gesetze ändern müsse, bevor das Land eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen könnte. Dies äußerte er am Freitag bei einem hochkarätigen Treffen mit mindestens 17 weiteren Ölmanagern.
Trump hatte die Gruppe aufgefordert, 100 Milliarden US-Dollar zu investieren, um Venezuelas Ölindustrie wiederzubeleben. Das Treffen fand weniger als eine Woche, nachdem US-Truppen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in einer kühnen Nachtaktion abgesetzt und aus dem Amt entfernt hatten, statt.
Die skeptischen Bemerkungen von Woods wurden rasch zur zentralen Schlagzeile und unterliefen die Hoffnungen des Weißen Hauses, aus dem Treffen mit den weltweit wichtigsten Ölmanagern Schwung für weitere Initiativen zu gewinnen.
"Mir hat Exxons Antwort nicht gefallen", sagte Trump am Sonntag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One auf dem Rückweg nach Washington. "Ich werde wahrscheinlich dazu neigen, Exxon auszuschließen. Mir hat ihre Antwort nicht gefallen. Sie spielen zu sehr auf Zeit."
Exxon reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
EXXON UND CONOCOPHILLIPS MAHNEN ZUR VORSICHT IN VENEZUELA
Exxon, ConocoPhillips und Chevron, die drei größten US-Ölproduzenten, waren jahrzehntelang die wichtigsten Partner des venezolanischen Staatsölkonzerns PDVSA.
Die Regierung des verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez verstaatlichte die Branche zwischen 2004 und 2007. Während Chevron Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit PDVSA aushandelte, verließen ConocoPhillips und Exxon das Land und reichten kurz darauf bedeutende Schiedsverfahren ein.
Laut Gerichtsentscheidungen schuldet Venezuela ConocoPhillips und Exxon gemeinsam inzwischen über 13 Milliarden US-Dollar für die Enteignungen.
"Unsere Vermögenswerte wurden dort bereits zweimal beschlagnahmt, und Sie können sich vorstellen, dass ein dritter Einstieg erhebliche Änderungen gegenüber den bisherigen Bedingungen erfordern würde", sagte Woods am Freitag zu Trump.
Woods erklärte, Exxon brauche dauerhafte Investitionsschutzmechanismen, und auch das venezolanische Ölgesetz müsse reformiert werden.
"Wenn wir uns die aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela ansehen, ist das Land uninvestierbar", sagte er.
ConocoPhillips-CEO Ryan Lance sagte Trump, sein Unternehmen sei der größte nichtstaatliche Gläubiger Venezuelas und forderte eine Umstrukturierung der Schulden sowie des gesamten Energiesystems des Landes, einschließlich der PDVSA.
Trump erklärte, ConocoPhillips werde einen großen Teil seines Geldes zurückerhalten, aber die USA würden mit einem sauberen Blatt beginnen. "Wir werden nicht darauf schauen, was die Leute in der Vergangenheit verloren haben, denn das war ihre eigene Schuld", sagte er.
Trump sagte am Freitag, seine Regierung werde entscheiden, welche Unternehmen im südamerikanischen Land operieren dürfen.
"Sie verhandeln direkt mit uns. Sie haben überhaupt nichts mit Venezuela zu tun. Wir wollen nicht, dass Sie mit Venezuela verhandeln", sagte er.
Am Samstag unterzeichnete Trump eine präsidentielle Anordnung, die es Gerichten oder Gläubigern untersagt, Einnahmen aus dem Verkauf von venezolanischem Öl, die auf Konten des US-Finanzministeriums liegen, zu beschlagnahmen.