NVIDIA Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.04.2026

Mit einer Performance von +2,63 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 157,50€, mit einem Plus von +2,63 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die NVIDIA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,16 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -1,86 % verloren.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,26 % 1 Monat +3,41 % 3 Monate -2,16 % 1 Jahr +74,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die weitere Kursentwicklung der Nvidia-Aktie, deren Bewertung und fundamentale Aussichten im KI-Umfeld. Diskutiert wird, ob Nvidia weiter outperformt oder von AMD überholt wird, mit Blick auf Umsatz, Bruttomarge, Kostenstruktur und KI-Geschäft. Technische Chartperspektiven werden einbezogen; das Sentiment pendelt zwischen moderater Zuversicht und bearishen Erwartungen. Marktwert und Zukunftsaussichten bleiben strittig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,83 Bil. € wert.

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Schmuggel-Vorwürfe, manipulierte Kennzeichnungen, Milliarden im Raum. Super Micro ermittelt – ohne Zeitplan. Anleger sitzen auf heißen Kohlen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,63 %. Intel notiert im Plus, mit +3,40 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,35 %. Broadcom legt um +3,21 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.