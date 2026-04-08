Plusvisionen-Analyse
Porsche Aktie (Vorzüge) - Risiken von der Börse abgearbeitet?
Porsche führt an der Börse zurzeit ein eher trauriges Dasein. Nun geht es mit dem Kurs etwas aufwärts. Schöpft die Börse Hoffnung?
Porsche führt an der Börse zurzeit ein eher trauriges Dasein. Der Kurs rutschte sogar unter eine wichtige Unterstützung, konnte sich inzwischen aber wieder über diese Linie retten. Schöpft die Börse Hoffnung? Weiterlesen
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