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    Porsche Aktie (Vorzüge) - Risiken von der Börse abgearbeitet?

    Porsche führt an der Börse zurzeit ein eher trauriges Dasein. Nun geht es mit dem Kurs etwas aufwärts. Schöpft die Börse Hoffnung?

    Porsche führt an der Börse zurzeit ein eher trauriges Dasein. Der Kurs rutschte sogar unter eine wichtige Unterstützung, konnte sich inzwischen aber wieder über diese Linie retten. Schöpft die Börse Hoffnung? Weiterlesen

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    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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