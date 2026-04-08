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    Schnitzer rechnet mit niedrigeren Spritpreisen in einigen Tagen

    Wirtschaft - Schnitzer rechnet mit niedrigeren Spritpreisen in einigen Tagen
    Foto: Monika Schnitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, geht nicht davon aus, dass die Feuerpause im Iran-Krieg zu schnellen Preissenkungen an den Tankstellen führt. "Hoch gehen die Preise immer schnell, die Absenkung dauert in der Regel einige Tage", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie gehe aber davon aus, dass die niedrigeren Ölpreise weitergegeben werden.

    Fraglich sei allerdings, ob die Entspannung von Dauer sein werde. Derzeit sei die Lage noch "sehr volatil". Entscheidend sei, ob die zweiwöchige Feuerpause dazu genutzt werde, den Krieg dauerhaft zu beenden, sagte Schnitzer. Selbst wenn das gelinge, werde es Wochen dauern, bis die Lieferketten durch die Straße von Hormus wieder intakt seien. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft sei deshalb schon jetzt erheblich.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Schnitzer rechnet mit niedrigeren Spritpreisen in einigen Tagen Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, geht nicht davon aus, dass die Feuerpause im Iran-Krieg zu schnellen Preissenkungen an den …
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