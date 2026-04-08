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    Ölpreise brechen massiv ein

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    Ölpreis-Inferno: Droht bei Brent jetzt ein Abverkauf? Das müssen Anleger wissen

    Die Bekanntgabe der Waffenruhe löste am Ölmarkt ein gewaltiges Beben aus. Die Ölpreise brachen prozentual zweistellig ein. Ist das der Beginn eines gewaltigen Abverkaufs?

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreise brechen massiv ein - Ölpreis-Inferno: Droht bei Brent jetzt ein Abverkauf? Das müssen Anleger wissen
    Foto: adobe.stock.com

    Waffenruhe lässt Ölpreise einbrechen – Gold und Aktienmärkte knallen rauf

    Es war ein Nervenkitzel der besonderen Art. Kurz vor Ablauf des Ultimatums einigten sich die USA und der Iran auf eine Waffenruhe. Zudem soll die Straße von Hormus für einen zweiwöchigen Zeitraum geöffnet werden. Brent Öl und WTI Öl brachen daraufhin massiv ein. An anderer Stelle kam Partystimmung auf. So legt der Dax zur Stunde kräftig zu und die Indikationen von Dow Jones Ind. und Nasdaq 100 lassen auch in den USA ein Kursfeuerwerk erwarten. 

    Auf die Anleihemärkte wirkte sich die Waffenruhe ebenfalls aus. So kommen die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen aktuell wieder zurück und nähern sich nun der Marke von 4,2 Prozent.  Der wichtige US-Dollar-Index verabschiedete sich vom dreistelligen Punktebereich. Diese Entwicklungen halfen den Edelmetallen. Auf breiter Front erholten sich Gold, Silber, Platin und Palladium. Aber auch Kupfer kam wieder in Schwung. Damit nimmt das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Comeback-Szenario von Silber Form an. Und auch für Gold scheint sich der April zum Schicksalsmonat zu entwickeln.

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    Steht Brent Öl erst am Beginn eines gewaltigen Abverkaufs?

    Der massive Verfall der Ölpreise ist nur eine erste Reaktion auf die getroffene Vereinbarung. In den nächsten Tagen muss sich zeigen, wie belastbar die Waffenruhe überhaupt ist. Das ganze Konstrukt wirkt in Eile zusammengeschustert und äußerst fragil. Nichtsdestotrotz gibt es Hoffnung auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzung. Kurzum. Man sollte die Situation nicht überbewerten. Die Vereinbarung verschafft eine Atempause, ist aber keine Lösung. Und so lange der Konflikt nicht abschließend und für alle Parteien zufriedenstellend gelöst ist, bleibt das Risiko hoch, dass Stimmung und Preise jederzeit wieder drehen. Eine Fortsetzung des Ölpreis-Infernos in dieser Form sollte daher nicht vorausgesetzt werden. 

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    Fazit – Wie könnte es für die Ölpreise nun kurzfristig weitergehen?

    Die Wucht der Ölpreis-Rallye wurde durch den aktuellen Rücksetzer gebrochen. In Bezug auf Bent Öl hat sich zudem eine spannende charttechnische Konstellation eingestellt. Die Nachrichtenlage in den letzten Wochen führte zu einem kräftigen Auf und Ab bei Brent Öl. Im Ergebnis bildete sich in den Grenzen 115 US-Dollar bis 95 US-Dollar eine breit angelegte Handelsspanne aus. Aktuell steht die Unterseite dieser Range zur Disposition. Sollte es zu einem signifikanten Bruch der 95 US-Dollar kommen, würde sich dem Ölpreis weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 80 US-Dollar eröffnen. 

    Die Nachricht ging in den letzten Tagen ein wenig unter bzw. fand angesichts der drohenden Eskalation kaum Anklang, doch es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die führenden OPEC+ Staaten auf ihrem Treffen am Wochenende beschlossen, ab Mai die Fördermenge um 206.000 bpd auszuweiten. 

    Kurzum. Brent Öl sieht sich einer drohenden Ausweitung der Korrektur gegenüber. Eine Bewegung auf 80 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. Dieses Szenario steht vor dem Hintergrund der fragilen Gemengelage jedoch auf tönernen Füßen. Sollte es Brent Öl gelingen, über die 115 US-Dollar zu laufen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

    Die Aktien der großen Ölkonzerne – die Momentum-Aktien der letzten Wochen – verzeichnen zur Stunde herbe Kursverluste. Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell oder auch ConocoPhillips könnten turbulente Handelstage ins Haus stehen.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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