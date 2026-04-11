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    Milliarden-Offensive

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    Von SpaceX bis KI: Wie Google heimlich Vermögen anhäuft

    Alphabet profitiert massiv von SpaceX und KI-Investments. CEO Sundar Pichai deutet an, dass noch größere Deals folgen könnten.

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    Milliarden-Offensive - Von SpaceX bis KI: Wie Google heimlich Vermögen anhäuft
    Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa

    Der Tech-Konzern Alphabet steht vor einem möglichen Investment-Coup historischen Ausmaßes, wie CNBC berichtet. Eine Beteiligung am Raumfahrtunternehmen SpaceX könnte inzwischen rund 100 Milliarden US-Dollar wert sein – und weiter steigen.

    CEO Sundar Pichai macht deutlich, dass der Konzern aus diesem Erfolg die richtigen Schlüsse zieht. "Ich glaube, dass sich mit dem aktuellen KI-Trend mehr Möglichkeiten bieten, unser Kapital sinnvoll einzusetzen, und genau das tun wir auch", sagte er im Gespräch mit John Collison, Mitbegründer von Stripe, auf YouTube.

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    KI treibt neue Investmentstrategie

    Alphabet investiert traditionell über seine Venture-Arme. Doch die Dimensionen haben sich verändert. Moderne KI-Start-ups verlangen heute Hunderte Millionen oder sogar Milliarden US-Dollar. Deshalb investiert Alphabet zunehmend direkt aus der eigenen Bilanz – ähnlich wie Microsoft, Amazon und Nvidia.

    Ein Paradebeispiel ist die KI-Firma Anthropic. Alphabet investierte zunächst 300 Millionen US-Dollar, später weitere 2 Milliarden US-Dollar. Insgesamt flossen mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung stieg zuletzt auf 380 Milliarden US-Dollar. Alphabet hält inzwischen etwa 14 Prozent.

    SpaceX als Milliarden-Jackpot

    Die frühe Investition in SpaceX aus dem Jahr 2015 entwickelt sich zum Volltreffer. Damals zahlte Alphabet 900 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar. Nach der Fusion mit xAI liegt die Bewertung heute bei rund 1,25 Billionen US-Dollar.

    Ein geplanter Börsengang könnte den Wert sogar auf 1,75 Billionen US-Dollar treiben. Sollte Alphabet alle Anteile behalten haben, dürfte sich der Einsatz mehr als verzehnfacht haben.

    Disziplin beim Kapitaleinsatz

    Trotz der aggressiveren Strategie betont Pichai die Bedeutung von Kapitaldisziplin. "Wenn Sie von der Kapitalrendite überzeugt sind, sollten Sie jeden verfügbaren Dollar dort investieren", sagte er.

    Auch frühere Investments wie Stripe zeigen die Strategie. Alphabet stieg früh ein, als das Unternehmen noch deutlich kleiner war. Heute wird Stripe mit 159 Milliarden US-Dollar bewertet.

    Verpasste Chancen – und neue Lehren

    Pichai räumt ein, dass Alphabet in der Vergangenheit nicht immer maximal investiert hat. Beim autonomen Fahrgeschäft Waymo hätte der Konzern rückblickend mehr Kapital einsetzen können.

    "Ich hätte gerne schon früher mehr Kapital in Waymo investiert, aber wir waren noch nicht weit genug, um das zu tun", sagte Pichai.

    Die Botschaft ist klar: Alphabet will künftig schneller und größer investieren. Der KI-Boom liefert die passenden Gelegenheiten – und die Kasse ist prall gefüllt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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