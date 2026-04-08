CF Industries Holdings Aktie weiter auf Talfahrt - -12,49 % - 08.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -12,49 % verliert die CF Industries Holdings Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute bei der CF Industries Holdings Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

CF Industries Holdings ist ein führender US-Hersteller von Stickstoffdüngern (Ammoniak, Harnstoff, UAN) für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position in Nordamerika, profitiert von Erdgasvorteilen und großskaliger Produktion. Wichtige Wettbewerber: Nutrien, Yara, Mosaic, OCI. USP: kostengünstige Produktion, integrierte Logistik, Fokus auf kohlenstoffärmere Ammoniaklösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CF Industries Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +60,17 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CF Industries Holdings eine positive Entwicklung von +61,65 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,71 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,78 % 1 Monat +6,76 % 3 Monate +60,17 % 1 Jahr +61,26 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 154 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,52 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Yara International, The Mosaic und Co.

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -11,90 %. The Mosaic notiert im Minus, mit -4,57 %. K+S notiert im Minus, mit -9,65 %. Nutrien verliert -5,37 %

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.