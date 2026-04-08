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    MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Webcast am 9.4.2026

    MPC Capital lädt Investoren und Interessierte ein: Am 9. April 2026 stehen Geschäftsbericht 2025 und Earnings Webcast mit CEO und CFO im Fokus.

    MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Webcast am 9.4.2026
    Foto: adobe.stock.com
    • MPC Capital AG veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025 am 9. April 2026 um 07:00 Uhr CEST.
    • FY 2025 Earnings Webcast findet am 9. April 2026 um 15:00 Uhr CEST statt; Dauer ca. 60 Minuten inkl. Q&A.
    • CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein erläutern die Konzernergebnisse 2025, geben ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung und einen Ausblick auf 2026.
    • Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten; nach der Präsentation gibt es eine Q&A‑Session; Aufzeichnung und Präsentation werden anschließend veröffentlicht: https://www.mpc-capital.com/shareholders/publications
    • Anmeldung zum Webcast über: https://www.appairtime.com/event/1a712633-7ef4-4447-ae20-29affef4469e
    • Kontakt/Unternehmensinfos: Stefan Zenker (Head of IR & Corporate Communications), E‑Mail s.zenker@mpc-capital.com; MPC ist ein Investment Manager/Service Provider für Maritime und Energy Infrastructure, Sitz Hamburg, ISIN DE000A1TNWJ4.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 09.04.2026.

    Der Kurs von MPC Muenchmeyer Petersen Capital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,64 % im Plus.


    MPC Muenchmeyer Petersen Capital

    +1,64 %
    +1,02 %
    -1,00 %
    -2,57 %
    +4,01 %
    +48,49 %
    +92,58 %
    -11,83 %
    -98,07 %
    ISIN:DE000A1TNWJ4WKN:A1TNWJ





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