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    ROUNDUP 3

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    Iran meldet Explosionen am Persischen Golf

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Explosionen an Raffinerie Lawan
    • Auch auf Sirri kam es zu Explosionen laut Mehr
    • Keine Toten, Anlagen gesichert, Iran warnt
    ROUNDUP 3 - Iran meldet Explosionen am Persischen Golf
    Foto: Stringer - dpa

    (Aktualisierung: Israelische Armeeangaben ergänzt.)

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Die Ursache war zunächst unbekannt.

    Die Ölraffinerie auf Lawan sei Ziel eines "feindlichen, hinterhältigen Angriffs" geworden, berichtete die Agentur unter Berufung auf die nationale Ölgesellschaft. Die Feuerwehr sei im Einsatz, die Brände unter Kontrolle zu bringen und die Anlagen zu sichern. Todesopfer gab es demnach nicht.

    Der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani sagte am Nachmittag, Israels Armee habe keine Beteiligung daran.

    Auch auf der Insel Sirri kam es zu Explosionen, wie Mehr weiter berichtete. Auf jede Aggression werde der Iran mit einer "Reue bringenden Antwort" reagieren, hieß es in dem Bericht./arb/DP/men





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