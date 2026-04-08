Diese 4 günstigen Aktienmärkte könnten jetzt durchstarten

Darauf verweist Volker Schilling von Greiff Capital Management im Gespräch mit wO TV. Während Anleger in unsicheren Zeiten auf Qualitätswerte setzen, beginne mit sinkender geopolitischer Angst meist die Suche nach unterbewerteten Chancen.

Eine mögliche Waffenruhe im Iran könnte laut Marktbeobachtern einen neuen „Risk-on“-Modus an den Börsen auslösen – und damit besonders jene Aktienmärkte beflügeln, die derzeit noch günstig bewertet sind.

Besonders attraktiv erscheinen laut Schilling aktuell vier Märkte: Türkei, Ungarn, Polen und Indonesien. Sie eint eine vergleichsweise niedrige Bewertung bei Kurs-Gewinn- und Kurs-Buch-Verhältnissen sowie die Aussicht, von fallenden Energiepreisen und einer Entspannung im Nahen Osten überdurchschnittlich zu profitieren.

Als größter Favorit gilt die Türkei. Der Markt sei mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 6,6 "extrem günstig" bewertet, so Schilling. Zudem würde das Land als direkter Nachbar Irans und großer Energieimporteur doppelt von einer Stabilisierung profitieren.

Auch Ungarn bleibe spannend. Neben niedrigen Bewertungen könnte dort zusätzlich die politische Entwicklung Rückenwind liefern: Sollten pro-europäische Kräfte bei den kommenden Wahlen an Einfluss gewinnen, könnten blockierte EU-Gelder freigegeben werden.

Moderation: Martin Kerscher



