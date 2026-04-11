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    Neue IWF-Studie

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    Krieg frisst Wachstum: Warum die wirtschaftlichen Folgen lange bleiben

    Was Kriege wirtschaftlich anrichten, ist dramatischer als viele ahnen: Eine neue IWF-Studie zeigt Verluste, die Länder noch Jahre später belasten.

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    Neue IWF-Studie - Krieg frisst Wachstum: Warum die wirtschaftlichen Folgen lange bleiben
    Foto: OpenAI

    Kriege verursachen große und anhaltende wirtschaftliche Verluste in den Ländern, in denen gekämpft wird. Die Wirtschaftsleistung sinkt im Durchschnitt über fünf Jahre um etwa 7 Prozent, und die wirtschaftlichen Narben halten mehr als ein Jahrzehnt an, so der Internationale Währungsfonds (IWF) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie, wie Reuters berichtet. 

    In zwei Kapiteln seines demnächst erscheinenden Weltwirtschaftsausblicks untersuchte der IWF die Kosten aktiver Konflikte. Diese befinden sich derzeit auf dem höchsten Stand seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Außerdem untersuchte der IFW die makroökonomischen Folgen des starken Anstiegs der Militärausgaben.

    Die Kapitel bieten einen umfassenden Überblick über die Wirtschaftslage in Kriegszeiten seit 1946 sowie Daten zu den Waffenausgaben aus 164 Ländern. Dabei liegen Daten bis zum Jahr 2024 vor. 2024 erlebten mehr als 35 Länder Konflikte auf ihrem Territorium, und etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung lebten in von Konflikten betroffenen Ländern.   

    Der IWF erklärte in einem gleichzeitig veröffentlichten Blogbeitrag: "Über die verheerenden menschlichen Verluste hinaus verursachen Kriege große und dauerhafte wirtschaftliche Kosten und stellen schwierige makroökonomische Abwägungen dar, insbesondere für die Länder, in denen die Kämpfe stattfinden."

    Der IWF ergänzte und sagte, dass Staaten, die in Konflikte im Ausland verwickelt sind, physische Zerstörungen auf ihrem eigenen Boden verhindern und große wirtschaftliche Verluste vermeiden können. Der IWF betonte allerdings auch, dass Nachbarländer oder wichtige Handelspartner den Schock zu spüren bekommen werden.

    In dem Kapitel des IWF heißt es: "Die Produktionsausfälle durch Konflikte halten auch nach einem Jahrzehnt an und übersteigen in der Regel jene, die mit Finanzkrisen oder schweren Naturkatastrophen einhergehen." Die geschäftsführende Direktorin Kristalina Georgieva sagte am Montag gegenüber Reuters, dass der IWF aufgrund des Iran-Krieges seine globale Wachstumsprognose senken und seine Inflationsprognosen anheben wird. 

    Weltbankpräsident Ajay Banga sagte am Dienstag, dass der Krieg, unabhängig davon, wie schnell er beendet werde, zu einem gewissen Grad zu verlangsamtem Wachstum und höherer Inflation führen werde. Der IWF erklärte, Konflikte hätten zu einer anhaltenden Abwertung der Währung, zu Verlusten der Währungsreserven und zu einer steigenden Inflation beigetragen, da sich die externen Ungleichgewichte verschärften und den makroökonomischen Druck verstärkten.  

     Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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