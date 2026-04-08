Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.04. - US Tech 100 stark +2,98 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:12) bei 47.881,65 PKT und steigt um +2,78 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +6,15 %, Caterpillar +5,12 %, The Home Depot +4,79 %, Goldman Sachs Group +3,91 %, American Express +3,32 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -5,52 %, Verizon Communications -3,31 %, Johnson & Johnson -1,51 %, Salesforce -1,36 %, McDonald's -0,85 %
Der US Tech 100 steht bei 24.910,05 PKT und gewinnt bisher +2,98 %.
Top-Werte: Lam Research +9,11 %, Applied Materials +8,34 %, Western Digital +7,86 %, Seagate Technology Holdings +7,64 %, Intel +7,39 %
Flop-Werte: Diamondback Energy -5,80 %, Intuit -3,91 %, Insmed -2,99 %, Palantir -2,14 %, The Kraft Heinz Company -2,10 %
Der S&P 500 steht bei 6.774,41 PKT und gewinnt bisher +2,43 %.
Top-Werte: Carnival Corporation +11,95 %, SanDisk Corporation +10,89 %, United Airlines Holdings +10,09 %, Norwegian Cruise Line +9,77 %, Occidental Petroleum -8,46 %
Flop-Werte: CF Industries Holdings -12,75 %, Lyondellbasell Industries -12,59 %, APA Corporation -12,33 %, Dow -11,16 %
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