Carnival Corporation - Aktienkurs springt nach oben +11,95 % - 08.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Carnival Corporation Aktie. Mit einer Performance von +11,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carnival Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,383€, mit einem Plus von +11,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Carnival Corporation ist der weltweit größte Kreuzfahrtkonzern mit Marken wie AIDA, Costa und Princess. Hauptleistung: Kreuzfahrten im Massen- bis Premiumsegment inkl. Bordgastronomie, Entertainment und Landausflügen. Starke Marktstellung, aber hohe Verschuldung. Wichtige Konkurrenten: Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC. Vorteil: breite Markenpalette, globale Flotte, Skaleneffekte.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carnival Corporation in den letzten drei Monaten Verluste von -15,80 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carnival Corporation Aktie damit um +10,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carnival Corporation um -11,42 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,43 % geändert.

Carnival Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,12 % 1 Monat +11,61 % 3 Monate -15,80 % 1 Jahr +49,49 %

Informationen zur Carnival Corporation Aktie

Es gibt 527 Mio. Carnival Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,92 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney und Co.

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %.

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Ob die Carnival Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.