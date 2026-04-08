    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarnival Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Carnival Corporation

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carnival Corporation - Aktienkurs springt nach oben +11,95 % - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Carnival Corporation Aktie bisher um +11,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Carnival Corporation - Aktienkurs springt nach oben +11,95 % - 08.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Carnival Corporation ist der weltweit größte Kreuzfahrtkonzern mit Marken wie AIDA, Costa und Princess. Hauptleistung: Kreuzfahrten im Massen- bis Premiumsegment inkl. Bordgastronomie, Entertainment und Landausflügen. Starke Marktstellung, aber hohe Verschuldung. Wichtige Konkurrenten: Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, MSC. Vorteil: breite Markenpalette, globale Flotte, Skaleneffekte.

    Carnival Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Carnival Corporation Aktie. Mit einer Performance von +11,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carnival Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,383, mit einem Plus von +11,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.300,00€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.319,94€
    Basispreis
    4,75
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carnival Corporation in den letzten drei Monaten Verluste von -15,80 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carnival Corporation Aktie damit um +10,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carnival Corporation um -11,42 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,43 % geändert.

    Carnival Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,12 %
    1 Monat +11,61 %
    3 Monate -15,80 %
    1 Jahr +49,49 %

    Informationen zur Carnival Corporation Aktie

    Es gibt 527 Mio. Carnival Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,92 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 08.04. - US Tech 100 stark +2,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney und Co.

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %.

    Carnival Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carnival Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carnival Corporation

    +13,06 %
    +10,32 %
    +12,27 %
    -14,89 %
    +50,95 %
    +154,92 %
    -5,86 %
    -48,06 %
    -22,66 %
    ISIN:PA1436583006WKN:120100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Carnival Corporation - Aktienkurs springt nach oben +11,95 % - 08.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Carnival Corporation Aktie bisher um +11,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     