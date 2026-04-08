Waffenruhe in Nahost treibt Erholung kräftig an

Aktiendepot – Update März 2026





Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.

Nachfolgend gibt es das März-Update:









Dividendenübersicht





Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:





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Kurse runter – Dividenden rauf





Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!









Zukäufe/Verkäufe 2026





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Im März gab es keine weiteren Zukäufe.

Wie üblich: Keine Verkäufe!









Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026





1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026

= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)

2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).

= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)





Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.









Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?





Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG

Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.





In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!