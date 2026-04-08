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    Aktien New York

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    Waffenruhe in Nahost treibt Erholung kräftig an

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe im Iran sorgt für starke Kursgewinne
    • Öffnung der Straße von Hormus und fallende Ölpreise
    • Trotz Waffenruhe vereinzelte Beschussmeldungen
    Aktien New York - Waffenruhe in Nahost treibt Erholung kräftig an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat nach kräftigen Kursanstiegen in Asien und Europa auch an den US-Börsen für deutliche Gewinne gesorgt. An den Märkten herrscht Erleichterung über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus wieder geöffnet werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport.

    Der Dow Jones Industrial schnellte am Mittwoch im frühen Handel um 2,7 Prozent auf 47.858 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,2 Prozent auf 6.768 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,9 Prozent auf 24.911 Punkte aufwärts. Dagegen sackte der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni um fast 17 Prozent auf 91,14 US-Dollar ab.

    Kurz vor dem Ablauf des jüngsten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt. Auch Israels Armee bestätigte, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. Zugleich meldeten allerdings Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Beschuss aus dem Iran, während der Iran Explosionen am Persischen Golf meldete./edh/he





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