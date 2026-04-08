Aktien New York
Waffenruhe in Nahost treibt Erholung kräftig an
- Waffenruhe im Iran sorgt für starke Kursgewinne
- Öffnung der Straße von Hormus und fallende Ölpreise
- Trotz Waffenruhe vereinzelte Beschussmeldungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat nach kräftigen Kursanstiegen in Asien und Europa auch an den US-Börsen für deutliche Gewinne gesorgt. An den Märkten herrscht Erleichterung über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus wieder geöffnet werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport.
Der Dow Jones Industrial schnellte am Mittwoch im frühen Handel um 2,7 Prozent auf 47.858 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,2 Prozent auf 6.768 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,9 Prozent auf 24.911 Punkte aufwärts. Dagegen sackte der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni um fast 17 Prozent auf 91,14 US-Dollar ab.
Kurz vor dem Ablauf des jüngsten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt. Auch Israels Armee bestätigte, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. Zugleich meldeten allerdings Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Beschuss aus dem Iran, während der Iran Explosionen am Persischen Golf meldete./edh/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktiendepot – Update März 2026
Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.
Nachfolgend gibt es das März-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260402102930-screenshot-2026-04-02-094023.png
Kurse runter – Dividenden rauf
Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260402103005-screenshot-2026-03-04-092838.png
Im März gab es keine weiteren Zukäufe.
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)
Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.
Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?
Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG
Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!
Quartalsübersicht:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22365/board/20260401204005-screenshot-2026-04-01-203746.png
Auf der Einnahmenseite gab es weniger Dividenden als im Jahr 2025, somit ist das Ziel von 5000 € noch weit entfernt.
01.26: 246,78
02.26: 214,48
03.26: 457,20
---------------
Zur Verbreiterung des Depots hab ich folgende Firmen erworben:
- SFL Corp, Flex LNG, UsInfastructureEtf
- Eleving
- TrinityCap
Beim Frühjahrsputz geflogen sind:
Diageo, Prospect, Alexandria Real, SparkNz, Stag, PetrobrasADR, Magnum
Begründung: teilweise grauenhafter Chart und kein Mehrwert für mein Depot.
Monats- und Quartalsrückblick
Sparplanmäßig wage ich mich an die gebeutelte Softwarebranche. Constellation Software, Wisetech Global und Xero haben kräftig Federn gelassen, und ich setze auf eine Erholung im Laufe der kommenden Jahre.