DistillerSR führt die branchenweit fortschrittlichsten GenAI-Funktionen zur Extraktion von Evidenzen aus wissenschaftlicher Literatur ein

DistillerSRs Smart Evidence Extraction automatisiert nun vollständig die Extraktion von Text- und Tabellendaten im großen Maßstab

OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 8. April 2026 / DistillerSR, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements, gab heute neue vollautomatisierte Funktionen für sein „Smart Evidence Extraction“ (SEE)-Modul bekannt. SEE nutzt speziell entwickelte GenAI-Technologie, um End-to-End-Workflows für die Extraktion von Evidenz aus wissenschaftlicher Literatur in großem Maßstab zu automatisieren, wobei die vollständige Nachvollziehbarkeit und die menschliche Kontrolle über die von der KI generierten Ergebnisse gewährleistet bleiben.

Da das Volumen veröffentlichter Forschungsergebnisse weiterhin exponentiell wächst, stehen Forschungsteams in der Pharma- und Medizinproduktebranche unter zunehmendem Druck, Evidenz schnell und präzise zu überwachen. SEE ermöglicht es Forschungsfachleuten, die unterstützende Evidenz innerhalb der Referenz in einem „Human-in-the-Loop“- und vollautomatisierten Workflow genau zu finden, vorzuschlagen, zu erklären, zu extrahieren und zu verknüpfen.

„Die neueste Version von SEE wurde entwickelt, um Forschungsteams von einer reaktiven zu einer proaktiven Evidenzstrategie zu führen“, sagte Peter O'Blenis, CEO von DistillerSR. „Durch die Automatisierung der zeitaufwändigsten und fehleranfälligsten Aspekte der Datenextraktion helfen wir unseren Kunden, lebensrettende Forschungsergebnisse kosteneffizienter sowie mit größerer Transparenz und Zuversicht auf den Markt und zu den Patienten zu bringen.“

Zu den neuen SEE-Funktionen gehören:

- Vollständige Formularautomatisierung: SEE füllt nun ganze Extraktionsformulare automatisch aus und übermittelt sie, wobei es den Workflow eines menschlichen Prüfers nachbildet, um den manuellen Arbeitsaufwand deutlich zu reduzieren.

- Verbesserte Genauigkeit und Umfang: Die neueste Version von SEE zeigte im Vergleich zur Vorgängerversion eine Gesamtverbesserung von 8,3 Prozentpunkten beim standardisierten LitQA-Benchmark (Literatur-Frage-Antwort), was deutlich über vergleichbaren Benchmarks liegt.