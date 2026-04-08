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    Experte hält hohe Flugpreise auf Asienstrecke für temporär

    Wirtschaft - Experte hält hohe Flugpreise auf Asienstrecke für temporär
    Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    London (dts Nachrichtenagentur) - Andrew Lobbenberg, Luftfahrtanalyst von Barclays, hält die aktuelle Preisentwicklung auf Europa-Asien-Strecken für temporär.

    "Wenn die Golfcarrier den Betrieb wieder vollständig aufnehmen, werden die Preise schnell kippen - möglicherweise zu ungewöhnlich niedrigen", sagte Lobbenberg dem "Spiegel". Wann das jedoch der Fall sein könnte, sei auch unter Experten unklar.

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    Die Ticketpreise auf Europa-Asien-Strecken sind infolge des Irankriegs massiv gestiegen - um bis zu 560 Prozent gegenüber dem Vormonat. Hintergrund der Preisexplosion sind gesperrte Lufträume über Russland, Iran und dem Persischen Golf.

    Europäische Airlines weichen seither über einen schmalen Korridor durch Afghanistan und Pakistan aus. Dort fehlt seit dem Abzug westlicher Streitkräfte 2021 eine vollwertige Flugsicherung - kein Radar, keine klassische Verkehrsführung. Die Koordination der Jets übernehmen die Nachbarstaaten Pakistan, Iran und Turkmenistan.

    Der 14-tägige Waffenstillstand im Irankonflikt könnte eine schrittweise Entspannung der Lage einleiten. Sollten die Golfhubs ihren Betrieb wieder hochfahren und der iranische Luftraum langfristig nutzbar werden, könnte der Druck auf den Afghanistan-Korridor und auf die Flugpreise deutlich nachlassen.

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