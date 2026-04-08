Wirtschaft
Experte hält hohe Flugpreise auf Asienstrecke für temporär
Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
London (dts Nachrichtenagentur) - Andrew Lobbenberg, Luftfahrtanalyst von Barclays, hält die aktuelle Preisentwicklung auf Europa-Asien-Strecken für temporär.
"Wenn die Golfcarrier den Betrieb wieder vollständig aufnehmen, werden die Preise schnell kippen - möglicherweise zu ungewöhnlich niedrigen", sagte Lobbenberg dem "Spiegel". Wann das jedoch der Fall sein könnte, sei auch unter Experten unklar.
"Wenn die Golfcarrier den Betrieb wieder vollständig aufnehmen, werden die Preise schnell kippen - möglicherweise zu ungewöhnlich niedrigen", sagte Lobbenberg dem "Spiegel". Wann das jedoch der Fall sein könnte, sei auch unter Experten unklar.
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Die Ticketpreise auf Europa-Asien-Strecken sind infolge des Irankriegs massiv gestiegen - um bis zu 560 Prozent gegenüber dem Vormonat. Hintergrund der Preisexplosion sind gesperrte Lufträume über Russland, Iran und dem Persischen Golf.
Europäische Airlines weichen seither über einen schmalen Korridor durch Afghanistan und Pakistan aus. Dort fehlt seit dem Abzug westlicher Streitkräfte 2021 eine vollwertige Flugsicherung - kein Radar, keine klassische Verkehrsführung. Die Koordination der Jets übernehmen die Nachbarstaaten Pakistan, Iran und Turkmenistan.
Der 14-tägige Waffenstillstand im Irankonflikt könnte eine schrittweise Entspannung der Lage einleiten. Sollten die Golfhubs ihren Betrieb wieder hochfahren und der iranische Luftraum langfristig nutzbar werden, könnte der Druck auf den Afghanistan-Korridor und auf die Flugpreise deutlich nachlassen.
Europäische Airlines weichen seither über einen schmalen Korridor durch Afghanistan und Pakistan aus. Dort fehlt seit dem Abzug westlicher Streitkräfte 2021 eine vollwertige Flugsicherung - kein Radar, keine klassische Verkehrsführung. Die Koordination der Jets übernehmen die Nachbarstaaten Pakistan, Iran und Turkmenistan.
Der 14-tägige Waffenstillstand im Irankonflikt könnte eine schrittweise Entspannung der Lage einleiten. Sollten die Golfhubs ihren Betrieb wieder hochfahren und der iranische Luftraum langfristig nutzbar werden, könnte der Druck auf den Afghanistan-Korridor und auf die Flugpreise deutlich nachlassen.
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Community Beiträge zu Barclays - 850403 - GB0031348658
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Kreuzspinne-2022 schrieb 11.02.26, 13:05
Das Ergebnis war wieder top und der Kurs ist deutlich gestiegen. Barclays ist für mich ein über 3er Bagger mit langsam steigender Dividend jetzt Schlussdividende 5,6 pence.mitdiskutieren »
Über das ARP wird Quartal für Quartal entschieden und könnte in der Summe über 4 Mrd £ betragen. So könnte die Aktienzahl bis Jahresende auf unter 13 Mrd fallen.
Das ARP ist steuerfrei und wertsteigernd.
Die Dividende soll in 2027 für 2026 auf 2,1 Mrd £ gesteigert werden.
Für mich eine hervorragende Anlage.
Berücksichtigen muss man dass das Pfund gegen dem € bisher jedes Jahr gefallen ist.
Über das ARP wird Quartal für Quartal entschieden und könnte in der Summe über 4 Mrd £ betragen. So könnte die Aktienzahl bis Jahresende auf unter 13 Mrd fallen.
Das ARP ist steuerfrei und wertsteigernd.
Die Dividende soll in 2027 für 2026 auf 2,1 Mrd £ gesteigert werden.
Für mich eine hervorragende Anlage.
Berücksichtigen muss man dass das Pfund gegen dem € bisher jedes Jahr gefallen ist.
Istanbul schrieb 29.07.25, 13:19
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Dividende unwichtig, Aktienrückkäufe! Barclays hat einfach zu viel Kapital in der Bilanz. Mit den laufenden Erträgen können sie die laufend minimal erhöhte Dividende zahlen und dazu noch 10% der Aktien p.a. zurückkaufen. Da die eigenen Aktien günstiger sind als alle Targets, die sie übernehmen könnten, sollten sie das (weiterhin) tun. Und jedes Mal, wenn sie das ankündigen zu tun, hüpft der Kurs zurecht etwas nach oben.
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