Experte hält hohe Flugpreise auf Asienstrecke für temporär

London (dts Nachrichtenagentur) - Andrew Lobbenberg, Luftfahrtanalyst von Barclays, hält die aktuelle Preisentwicklung auf Europa-Asien-Strecken für temporär.



"Wenn die Golfcarrier den Betrieb wieder vollständig aufnehmen, werden die Preise schnell kippen - möglicherweise zu ungewöhnlich niedrigen", sagte Lobbenberg dem "Spiegel". Wann das jedoch der Fall sein könnte, sei auch unter Experten unklar.





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