Anleger zu euphorisch
Fluglinien im Höhenflug: Wird ein Risiko unterschätzt? Delta-Ausblick nicht gut!
Steigende Kurse trotz steigender Kosten: Die Rallye bei Airline-Aktien wirkt auf den ersten Blick wie ein Befreiungsschlag. Doch der Ausblick von Delta Air Lines zeigt, dass Anleger womöglich zu früh feiern.
- Delta warnt vor Margendruck durch teures Kerosin
- Airlines schneiden Kapazitäten und erhöhen Gebühren
- Rallye könnte Erwartungen der Anleger trüben
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Erleichterung an den Märkten nach der Waffenruhe im Nahen Osten hat auch die Airline-Aktien kräftig nach oben getrieben. Investoren setzen auf sinkende Kerosinpreise und eine Stabilisierung der Branche. Doch ein genauer Blick auf die Aussagen von Delta Air Lines zeichnet ein deutlich vorsichtigeres Bild.
Zwar konnte Delta mit überraschend starken Zahlen im ersten Quartal überzeugen, doch der Ausblick für das zweite Quartal sorgt für Stirnrunzeln. Der Konzern erwartet mit 1 bis 1,50 US-Dollar einen Gewinn der klar unter den bisherigen Markterwartungen von 1,56 US-Dollar liegt. Zudem verweist die Airline auf massive Belastungen durch die explodierten Treibstoffkosten. Seit Ende Februar haben sich die Preise für Kerosin nahezu verdoppelt. Ein Schock für eine Branche, in der Treibstoff rund ein Viertel der Kosten ausmacht.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!