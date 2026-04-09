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    Anleger zu euphorisch

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    Fluglinien im Höhenflug: Wird ein Risiko unterschätzt? Delta-Ausblick nicht gut!

    Steigende Kurse trotz steigender Kosten: Die Rallye bei Airline-Aktien wirkt auf den ersten Blick wie ein Befreiungsschlag. Doch der Ausblick von Delta Air Lines zeigt, dass Anleger womöglich zu früh feiern.

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    Anleger zu euphorisch - Fluglinien im Höhenflug: Wird ein Risiko unterschätzt? Delta-Ausblick nicht gut!
    Foto: DALL-E

    Die Erleichterung an den Märkten nach der Waffenruhe im Nahen Osten hat auch die Airline-Aktien kräftig nach oben getrieben. Investoren setzen auf sinkende Kerosinpreise und eine Stabilisierung der Branche. Doch ein genauer Blick auf die Aussagen von Delta Air Lines zeichnet ein deutlich vorsichtigeres Bild.

    Zwar konnte Delta mit überraschend starken Zahlen im ersten Quartal überzeugen, doch der Ausblick für das zweite Quartal sorgt für Stirnrunzeln. Der Konzern erwartet mit 1 bis 1,50 US-Dollar einen Gewinn der klar unter den bisherigen Markterwartungen von 1,56 US-Dollar liegt.  Zudem verweist die Airline auf massive Belastungen durch die explodierten Treibstoffkosten. Seit Ende Februar haben sich die Preise für Kerosin nahezu verdoppelt. Ein Schock für eine Branche, in der Treibstoff rund ein Viertel der Kosten ausmacht.

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    Die Schwierigkeiten im zweiten Quartal

    Die Reaktion des Managements ist eindeutig: Kapazitätsausweitungen werden gestoppt, das Wachstum zurückgefahren. Gleichzeitig versucht Delta, die höheren Kosten über steigende Ticketpreise und Zusatzgebühren zumindest teilweise an die Kunden weiterzugeben. Doch genau hier liegt das Risiko. Flugtickets werden oft Monate im Voraus verkauft und kurzfristige Kostensteigerungen lassen sich nur verzögert kompensieren.

    Überlebt nicht jede Airline?

    Auch andere große Player wie United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines schlagen ähnliche Töne an. Kapazitätskürzungen, höhere Gebühren und vorsichtigere Ausblicke werden zunehmend zum Branchenstandard. Gleichzeitig warnen Manager vor einem strukturellen Wandel: Steigende Kosten könnten schwächere Anbieter aus dem Markt drängen und eine Konsolidierung beschleunigen.

    Sind die Anleger zu gelassen?

    Trotz dieser Warnsignale reagieren die Aktienmärkte bislang erstaunlich gelassen. Die Hoffnung auf fallende Ölpreise und eine robuste Nachfrage überlagert aktuell die Risiken. Doch genau diese Diskrepanz macht die Lage so explosiv und gefährlich für Anleger.

    Sollte sich der Druck auf die Margen im zweiten Quartal tatsächlich so stark materialisieren wie von Delta angedeutet, könnten die kommenden Zahlen für eine unangenehme Überraschung sorgen. Die aktuelle Kursrallye wirkt vor diesem Hintergrund zunehmend wie ein Vorschuss an Vertrauen, den sich wahrscheinlich nicht alle Airlines verdienen werden.

    Das zweite Quartal trennt die Spreu vom Weizen

    Die kommenden Monate werden zum Härtetest für die gesamte Branche. Entscheidend wird sein, ob sich die Treibstoffpreise nachhaltig entspannen und wie viel der Mehrkosten tatsächlich an die Kunden weitergegeben werden können. Gleichzeitig dürfte die Berichtssaison zum zweiten Quartal zur Nagelprobe für die aktuelle Börseneuphorie werden.

    Die aktuellen Reaktionen der Airlines

    Die steigenden Treibstoffkosten treffen die Luftfahrtbranche weltweit mit voller Wucht und die Reaktionen der einzelnen Airlines zeigen, wie ernst die Lage inzwischen ist. Kaum ein Anbieter bleibt von Gegenmaßnahmen verschont, wobei sich ein klares Muster erkennen lässt: höhere Preise, geringere Kapazitäten und zunehmende Vorsicht beim Ausblick. MarketScreener hat zusammengefasst, wie die einzelnen Airlines bislang auf die explodierenden Kerosinpreise reagieren.

    Aegean Airlines rechnet bereits im ersten Quartal mit spürbaren Belastungen, da sowohl gestrichene Flüge in den Nahen Osten als auch die stark gestiegenen Kerosinpreise direkt auf die Ergebnisse durchschlagen. Ähnlich drastisch reagiert AirAsia X, das sein Flugangebot um rund zehn Prozent reduziert und gleichzeitig einen deutlichen Treibstoffzuschlag einführt.

    Auch große Netzwerk-Airlines wie Air France-KLM sehen sich gezwungen, die Preise anzupassen. Besonders auf der Langstrecke sollen Tickets teurer werden, um die steigenden Kosten zumindest teilweise zu kompensieren. Air India geht noch einen Schritt weiter und stellt sein Zuschlagssystem komplett um – künftig sollen die Zusatzkosten stärker von der Flugdistanz abhängen.

    In der Asien-Pazifik-Region zeigt sich ein besonders heterogenes Bild. Air New Zealand hat bereits Flüge gestrichen und sogar den Jahresausblick ausgesetzt – ein deutliches Signal für die Unsicherheit in der Branche. Cathay Pacific erhöht seine Zuschläge deutlich, hält aber zunächst an den Kapazitätsplänen fest, während Cebu Air flexibel bleibt und sein Streckennetz sowie die Preisstrategie laufend anpasst.

    In China reagieren Anbieter wie China Eastern Airlines und Spring Airlines mit höheren Zuschlägen im Inland, um die steigenden Kosten direkt weiterzugeben. Gleichzeitig zeigt sich in Europa bei easyJet, dass Preiserhöhungen wohl unausweichlich sind, sobald bestehende Absicherungen gegen steigende Ölpreise auslaufen.

    In den USA und Europa verdichten sich zudem die Anzeichen für eine strategische Neuausrichtung. Frontier Airlines prüft bereits seinen Jahresausblick, während International Airlines Group kurzfristig noch von abgesicherten Treibstoffpreisen profitiert – ein Vorteil, der jedoch nicht dauerhaft bestehen dürfte.

    Viele Airlines setzen zusätzlich auf Nebeneinnahmen. JetBlue Airways, IndiGo und Hong Kong Airlines erhöhen gezielt Gebühren und Zuschläge, während Korean Air sogar in einen Notfallmodus wechselt, um die Kostenstruktur zu stabilisieren.

    Parallel dazu greifen einige Anbieter zu besonders drastischen Maßnahmen. SAS streicht Hunderte Flüge, Vietnam Airlines reduziert Inlandsverbindungen und WestJet bündelt Flüge und führt zusätzliche Zuschläge ein. Auch Thai Airways und Virgin Australia drehen an der Preisschraube, um die Margen zu stabilisieren.

    Selbst strukturell starke Airlines bleiben nicht unberührt. Turkish Airlines und Lufthansa reagieren über ihr Joint Venture SunExpress mit zusätzlichen Gebühren, während VietJet seine Flugfrequenzen anpasst.

    In der Summe entsteht ein klares Bild: Die gesamte Branche befindet sich im Krisenmodus. Die Bandbreite der Maßnahmen zeigt zwar unterschiedliche Strategien, doch das Ziel ist überall dasselbe – die massiven Kostensteigerungen abzufedern. Für Anleger ist das ein entscheidender Hinweis darauf, dass die aktuellen Kursgewinne vieler Airline-Aktien möglicherweise nicht die tatsächlichen Herausforderungen widerspiegeln.

    Stockpicking bleibt Trumpf

    Die Börse feiert aktuell die Hoffnung auf Entspannung – doch die Realität in der Branche sieht deutlich angespannter aus. Der vorsichtige Ausblick von Delta ist ein Warnsignal, das Anleger nicht ignorieren sollten.

    Die Euphorie bei Airline-Aktien erscheint überzogen. Die wahre Belastungsprobe steht noch bevor und könnte mit den Zahlen zum zweiten Quartal für eine böse Überraschung sorgen. Daher sollten Anleger die Entwicklung genaustens im Auge behalten und nicht blind auf eine Erholung der kompletten Branche hoffen, sondern genau beobachten welchen Ausblick die Airlines für das zweite Quartal ausgeben. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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