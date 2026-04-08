Trump
Könnten Schiffsverkehr gemeinsamen mit Iran schützen
- USA und Iran sollen Straße von Hormus sichern
- Trump bot zwei Wochen Verzicht bei Öffnung
- Iran behält Kontrolle und Schiffsverkehr nimmt zu
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus könnte nach den Worten von US-Präsident Donald Trump gemeinsam von den USA und dem Iran abgesichert werden. Es gebe die Überlegung, es als Gemeinschaftsprojekt umzusetzen, sagte er dem Sender ABC News zufolge. "Das ist eine Möglichkeit, sie abzusichern - auch vor anderen Leuten", sagte er, ohne weiter ins Detail zu gehen.
Trump hatte sich zuvor bereiterklärt, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf den Iran zu verzichten, sollte Teheran die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus öffnen. Der Iran hält derweil weiterhin an einer Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die Meerenge fest. Laut einer Erklärung von Irans Außenminister Abbas Araghtschi unterliegt der Verkehr nach wie vor "technischen Beschränkungen und der Abstimmung mit den iranischen Streitkräften".
Nach Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic nimmt der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus allerdings wieder Fahrt auf. Es seien erste Anzeichen für Schiffsverkehr in der Meerenge zu beobachten./jcf/DP/men
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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