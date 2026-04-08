Devisen
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1706 US-Dollar
- Euro gestiegen, EZB Referenzkurs 1,1706 USD
- Dollar am Mittwoch bei 0,8542 Euro, vorher 0,8652
- EZB Referenzkurse 0,86893 GBP, 185,13 JPY, 0,9223 CHF
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8652) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86893 (0,87258) britische Pfund, 185,13 (184,73) japanische Yen und 0,9223 (0,9242) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120322-euro-dollar-prognose-heute-montag-woche-13.png
Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading