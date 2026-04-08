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    Waffenruhe im Iran-Krieg

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    Merz telefoniert mit Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sprach nach Waffenruhe mit US-Präsident Trump
    • Zweiwöchige Waffenruhe und Öffnung der Straße Hormus
    • Deutschland will freie Schifffahrt in Hormus sichern
    Waffenruhe im Iran-Krieg - Merz telefoniert mit Trump
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das verlautete aus Regierungskreisen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Über Inhalte wurde nichts bekannt.

    Merz hatte die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus begrüßt. "Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen", hatte Merz erklärt. Deutschland werde in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gewährleisten. Was das genau bedeutet, ist unklar./hoe/DP/men





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