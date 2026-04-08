Waffenruhe im Iran-Krieg
Merz telefoniert mit Trump
- Merz sprach nach Waffenruhe mit US-Präsident Trump
- Zweiwöchige Waffenruhe und Öffnung der Straße Hormus
- Deutschland will freie Schifffahrt in Hormus sichern
BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das verlautete aus Regierungskreisen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Über Inhalte wurde nichts bekannt.
Merz hatte die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus begrüßt. "Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen", hatte Merz erklärt. Deutschland werde in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gewährleisten. Was das genau bedeutet, ist unklar./hoe/DP/men
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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