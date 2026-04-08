Delta Airlines ohne Jahresprognose - Treibstoff dürfte an Gewinn zehren

Für die Delta-Aktie ging es im frühen US-Handel um mehr als acht Prozent aufwärts, nachdem die USA, Israel und der Iran eine zweiwöchige Waffenruhe am Persischen Golf bekannt gegeben hatten. Wegen des Kriegs in der für den Ölmarkt wichtigen Region waren die Kerosinpreise immens gestiegen.

ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta wagt nach dem sprunghaften Anstieg der Kerosinpreise wegen des Iran-Kriegs keine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im Zwischenbericht für die Monate Januar bis März rechnet Vorstandschef Ed Bastian für das zweite Quartal mit einem Anstieg der Treibstoffkosten um mehr als zwei Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie die Gesellschaft am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Dennoch dürfte der Vorsteuergewinn etwa eine Milliarde Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie bis 1,50 Dollar erreichen. Analysten hatten im Schnitt mit 1,45 Dollar gerechnet.

"Der jüngste Anstieg der Treibstoffkosten belastet derzeit den Gewinn", berichtete das Delta-Management. Im laufenden Quartal dürfte der Umsatz im Jahresvergleich um einen niedrigen Zehner-Prozentsatz steigen. Die Nachfrage bleibe stark. Andererseits habe Delta das Flugangebot verringert und einiges unternommen, um die gestiegenen Kerosinkosten zu kompensieren.

So gab die Airline im ersten Quartal über 2,7 Milliarden Dollar für Treibstoff aus, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar stieg der Umsatz um 13 Prozent auf knapp 15,9 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn ging jedoch um 12 Prozent auf 501 Millionen Dollar zurück, weil neben den Ausgaben für Kerosin auch die Aufwendungen für das Personal wuchsen. Unter dem Strich stand wegen Verlusten bei Finanzanlagen sogar ein Fehlbetrag von 289 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 240 Millionen im Vorjahreszeitraum./stw/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 60,46 auf Tradegate (08. April 2026, 16:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delta Air Lines (DE) Aktie um +9,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,35 %. Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines (DE) bezifferte sich zuletzt auf 39,01 Mrd.. Delta Air Lines (DE) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7520. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0800 %.



