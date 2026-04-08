Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +10,16 %
Platz 1
Performance 1M: +11,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy wird gemischt bewertet. Einige sehen Aufwärts-Potenzial bis ca. 200€ und weitere Chance in der kurzen Frist (Beitrag 1,3). Doch Siemens-Ausstieg erzeugt Verkaufsdruck (Beitrag 5–7) und Ziel 169–170€ wird genannt. News-Impuls-Volatilität erwartet. 14 Tage: volatil, teils aufwärts, Richtung unklar.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +9,92 %
Platz 2
Performance 1M: +9,53 %
Siemens
Tagesperformance: +8,73 %
Platz 3
Performance 1M: -2,66 %
Commerzbank
Tagesperformance: +8,13 %
Platz 4
Performance 1M: +13,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischt-bullisches Sentiment: Die Dividende 2026 soll 1,10 € betragen; Ex-Tag voraussichtlich 21.05.2026, Zahltag 25.05.2026; 2025-Dividende 0,65 €. Kursziele um 36–40 €, Spekulationen zu UniCredit-Übernahme. Fundamentale News (Kapitalrückgabe 2025) stützen Bewertung; Unsicherheit bleibt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +7,82 %
Platz 5
Performance 1M: +7,06 %
Airbus
Tagesperformance: +6,70 %
Platz 6
Performance 1M: -2,45 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 7
Performance 1M: -4,11 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 8
Performance 1M: +0,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum wird Deutsche Bank überwiegend positiv bewertet: Unterbewertung (Beiträge 5 und 7) und langfristiger Kauf (Beitrag 4). Hinweis auf Aktienrückkauf (Beitrag 6) unterstützt das Sentiment; Preis 27,5 (Beitrag 3) wirkt moderat. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung fehlt in den Beiträgen.
Continental
Tagesperformance: +5,78 %
Platz 9
Performance 1M: +5,77 %
Zalando
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 10
Performance 1M: +5,66 %
Vonovia
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 11
Performance 1M: -11,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell überwiegend bullisch: In den letzten 14 Tagen gab es Aufwärtsimpulse; Prognosen reichen von deutlich >30 € bis 37 €, während andere vor Verschuldung/ Refinanzierung warnen. Fundamentale Argumente: starkes Mietwachstum, Dividende ca. 5,95% (1,25 €/Aktie), NAV-Wachstum. Risiken bleiben NAV-Abschläge und das Zinsumfeld/ Refinanzierungsdruck.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 12
Performance 1M: +11,22 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 13
Performance 1M: -0,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend negatives Anleger-Sentiment zu VW. Rivian-Partnerschaft wird mit Kosten, Lieferproblemen und potenziellen Margen-Einbußen assoziiert. Berichte über teure Massen-Rückrufe bei E-Autos betreffen VW und belasten Fundamentale sowie Bewertung. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
BMW
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 14
Performance 1M: +3,26 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 15
Performance 1M: -8,02 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 16
Performance 1M: +4,86 %
adidas
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 17
Performance 1M: -4,00 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 18
Performance 1M: -1,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Rheinmetall. Kurzfristig hohes Handelsvolumen (über 800 Mio. EUR) und wahrscheinlicher Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen; institutionelle Käufe zuletzt sichtbar. Politische Unsicherheit (Trump-Rede) sorgt für Unruhe. Langfristig positives Potenzial durch erwartete Großaufträge (z. B. Rumänien SAFE). 14-Tage-Kursentwicklung: Keine konkrete Angabe im Forum.
Merck
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 19
Performance 1M: +3,37 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 20
Performance 1M: -9,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
wallstreetONLINE-Forum – gemischtes Sentiment. Fundamentals: Henkel-Rohstoffe (Palmöl/Palmkernöl, Kokosöl) sind zentral; RSPO-zertifiziert; Kosten-/Versorgungsrisiken könnten Margen belasten; Nachfrage 2026 könnte schwanken. Technische Signale: möglicher Aufwärtsimpuls; Nackenlinie bei 68,16 €; erste Position wird diskutiert. Bezüglich der 14-Tage-Veränderung geben die Beiträge keine konkrete Zahl; Kursrahmen ca. 60,5–68 €.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 21
Performance 1M: -3,62 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 22
Performance 1M: -9,14 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 23
Performance 1M: -0,38 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 24
Performance 1M: -4,31 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 25
Performance 1M: +0,50 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 26
Performance 1M: +7,69 %
GEA Group
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 27
Performance 1M: +4,14 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 28
Performance 1M: -7,17 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 24,44%
|PUT: 75,56%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -51,11 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
