Devisen
Euro steigt nach Waffenruhe im Iran-Krieg zeitweise über 1,17 US-Dollar
- Euro steigt nach Waffenruhe auf 1,17 Dollar
- Finanzmärkte atmen auf, Unsicherheit bleibt hoch
- Dollar profitierte als sicherer Hafen und durch Öl
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA deutlich zugelegt. Er kletterte auch zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar. Am Nachmittag notierte der Euro mit 1,1697 Dollar nur leicht unter seinem Tageshoch. Dies war rund einen Cent mehr als vor der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Dienstag: 1,1557) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8652) Euro.
In der Nacht einigten sich der Iran und die Vereinigten Staaten unmittelbar vor dem Ende eines erneuten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine Feuerpause. Irans Außenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormus an. Mit Erleichterung reagierten die Finanzmärkte. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt jedoch hoch. Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Die Ursache war zunächst unbekannt.
Der Euro war zu Beginn des Iran-Kriegs stark unter Druck geraten. Nach den Angriffen Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran und dessen Gegenschlägen sackte der Euro von rund 1,18 auf fast 1,14 Dollar Mitte März ab, bevor er sich schrittweise erholte. Der Dollar hatte zu Beginn des Iran-Kriegs vor allem von der gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert.
Zum einen gilt der Dollar als sogenannter sicherer Hafen, da Investoren sich von risikoreichen Anlagen trennen und Dollar kaufen. Zudem sind die USA im Gegensatz zu den Ländern der Eurozone ein wichtiges Rohölförderland und auch Nettoexporteur. Auch wird Rohöl überwiegend in Dollar bezahlt. Die Ölpreise haben seit Beginn des Iran-Kriegs kräftig zugelegt, sodass der Dollar auch deswegen stärker nachgefragt war.
"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Hohe Energiepreise dürften zwar die Realwirtschaft im ersten Halbjahr belasten. "Danach könnte die Weltkonjunktur auf ihren ursprünglichen Pfad zurückkehren", schreibt Gitzel.
Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister warnte aber: "Marktteilnehmer sollten aber auch nicht zu optimistisch sein." So seien viele Details der Vereinbarung noch ungeklärt. "Eskaliert die Situation wieder, dann dürften auch die heutigen Marktreaktionen wieder drehen."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86893 (0,87258) britische Pfund, 185,13 (184,73) japanische Yen und 0,9223 (0,9242) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.782 Dollar. Das waren rund 75 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
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Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
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Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading