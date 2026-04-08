Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +9,82 %
Platz 1
Performance 1M: +31,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetONLINE-Forum zeigt vorsichtig optimistisches Anleger-Sentiment zu Aixtron. CFO Dr. Danninger prognostiziert steigende Nachfrage durch KI-Anwendungen, optische Datenkommunikation und GaN-Technologien. Berichte zu Penang-Standortausbau und mögliche Kooperationen (Osram/Meta) verstärken den positiven Ausblick im MicroLED-Umfeld. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird durch die Beiträge nicht mit einer konkreten Zahl belegt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +9,50 %
Platz 2
Performance 1M: +9,53 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +8,48 %
Platz 3
Performance 1M: +11,97 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +8,24 %
Platz 4
Performance 1M: +4,35 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 5
Performance 1M: -1,12 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 6
Performance 1M: +12,91 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 7
Performance 1M: +6,89 %
Evotec
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 8
Performance 1M: -15,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Evotec gemischt: Cash-Position gestiegen; Dark Blue-Verkauf erzielt 12,1 Mio. Sonst. Erträge; Sandoz-Deal verursacht ca. 3,75 Mio Veräußerungsverlust; Kostenreduktionen 2025 bringen ca. 12 Mio SG&A-Einsparungen. RBC belässt Evotec auf Outperform (Ziel 10 €). Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird aus den Beiträgen nicht eindeutig beziffert; Aufwärts-Potenzial bleibt Thema, Skepsis auch.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 9
Performance 1M: -8,02 %
Jenoptik
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 10
Performance 1M: +7,73 %
Kontron
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 11
Performance 1M: -14,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Kontron gemischt bis leicht bullisch: Der Kurs notiert um 19–20 €, mit 14-Tage-Hinblick wird Unterstützung gesehen und erste Zielwerte aus Analystenseite (DZ Bank 31 €, Warburg 30 €, Jefferies 27 €) genannt. Insiderkäufe von Hannes Niederhauser und ein 50 Mio. Rückkauf stärken das Vertrauen, während Leerverkäufer die GreenTec-Umstrukturierung belasten. Technisch: Lücke/ MACD-Dezenter liefern potenzielle Einstiegschancen, aber kein klares Signal.
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 12
Performance 1M: -14,51 %
Nagarro
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 13
Performance 1M: -12,06 %
Bechtle
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 14
Performance 1M: -9,78 %
Ottobock
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 15
Performance 1M: -7,50 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 16
Performance 1M: +61,84 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 17
Performance 1M: -5,80 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 18
Performance 1M: +9,50 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 19
Performance 1M: +11,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT auf wallstreetONLINE ist gemischt. Technisch: bullish engulfing, Kreuzwiderstand ca. 83,97–84,91 EUR; möglicher Ausbruch. Unterstützung um 66–70 EUR. 14-Tage-Veränderung: kein Prozentwert genannt; Referenzbereich 66–70 €. Fundamentale Signale bleiben positiv: Auftragsbestand 8,83 Mrd. €, Book-to-Bill 1,9; Umsatzziel 2,75 Mrd. €, Dividende steigt; Kapazitätserweiterungen und Ukraine-Services stärken das Profil.
Qiagen
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 20
Performance 1M: -7,17 %
