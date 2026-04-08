Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +9,86 %
Platz 1
Performance 1M: +11,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy wird gemischt bewertet. Einige sehen Aufwärts-Potenzial bis ca. 200€ und weitere Chance in der kurzen Frist (Beitrag 1,3). Doch Siemens-Ausstieg erzeugt Verkaufsdruck (Beitrag 5–7) und Ziel 169–170€ wird genannt. News-Impuls-Volatilität erwartet. 14 Tage: volatil, teils aufwärts, Richtung unklar.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +9,40 %
Platz 2
Performance 1M: +9,53 %
SAFRAN
Tagesperformance: +9,27 %
Platz 3
Performance 1M: -7,79 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +8,58 %
Platz 4
Performance 1M: -1,17 %
Siemens
Tagesperformance: +8,36 %
Platz 5
Performance 1M: -2,66 %
ASML Holding
Tagesperformance: +7,46 %
Platz 6
Performance 1M: +4,65 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +6,83 %
Platz 7
Performance 1M: +4,87 %
Banco Santander
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 8
Performance 1M: +11,15 %
UniCredit
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 9
Performance 1M: -0,97 %
Airbus
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 10
Performance 1M: -2,45 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +6,24 %
Platz 11
Performance 1M: +5,60 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 12
Performance 1M: -1,36 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 13
Performance 1M: +0,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum wird Deutsche Bank überwiegend positiv bewertet: Unterbewertung (Beiträge 5 und 7) und langfristiger Kauf (Beitrag 4). Hinweis auf Aktienrückkauf (Beitrag 6) unterstützt das Sentiment; Preis 27,5 (Beitrag 3) wirkt moderat. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung fehlt in den Beiträgen.
ENI
Tagesperformance: -5,71 %
Platz 14
Performance 1M: +13,66 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 15
Performance 1M: -4,15 %
Ferrari
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 16
Performance 1M: +3,07 %
Hermes International
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 17
Performance 1M: -9,58 %
ING Group
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 18
Performance 1M: +8,24 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 19
Performance 1M: -0,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend negatives Anleger-Sentiment zu VW. Rivian-Partnerschaft wird mit Kosten, Lieferproblemen und potenziellen Margen-Einbußen assoziiert. Berichte über teure Massen-Rückrufe bei E-Autos betreffen VW und belasten Fundamentale sowie Bewertung. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 20
Performance 1M: +13,04 %
BMW
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 21
Performance 1M: +3,26 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 22
Performance 1M: +7,09 %
Vinci
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 23
Performance 1M: +6,38 %
AXA
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 24
Performance 1M: +10,35 %
BBVA
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 25
Performance 1M: +7,71 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 26
Performance 1M: +7,69 %
