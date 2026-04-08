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    Bitcoin: Beste Anlage der Dekade – und für viele ein Desaster

    Bitcoin sieht über Jahre unschlagbar aus. Doch genau diese Logik wird laut Peter Schiff vielen Anlegern zum Verhängnis – weil sie einen entscheidenden Punkt übersehen.

    Dein Denkfehler - Bitcoin: Beste Anlage der Dekade – und für viele ein Desaster
    Foto: DALL*E

    Der langjährige Bitcoin-Kritiker Peter Schiff hat erneut gegen Michael Saylor ausgeteilt – und dabei gezielt dessen Argumentationslogik attackiert. Schiff entwirft ein provokantes Szenario: Selbst wenn Bitcoin bis Ende 2026 auf 10.000 US-Dollar fallen sollte, würde die Kryptowährung über zehn Jahre hinweg immer noch eine starke Gesamtperformance zeigen. Genau das sei jedoch kein positives Signal, sondern ein gefährlicher Denkfehler. Wer sich auf langfristige Durchschnittsrenditen berufe, blende laut Schiff aus, dass ein solcher Absturz für viele aktuelle Anleger verheerend wäre.

    "Ich bin sicher, dass Saylor sich darauf berufen wird, um Bitcoin weiter hochzupushen und mehr [Strategy]-Aktien auszugeben, um es zu kaufen", schrieb Schiff auf X. "Aber ein Rückgang um 92 Prozent würde es für die meisten HODLer zur Anlage mit der schlechtesten Performance machen." Seine Kritik zielt damit weniger auf die langfristige Entwicklung von Bitcoin als auf die Art, wie diese interpretiert und vermarktet wird.

    Für Anleger zeigt sich darin ein grundlegendes Problem: Die langfristige Erfolgsbilanz von Bitcoin kann darüber hinwegtäuschen, wie stark einzelne Einstiegszeitpunkte ins Gewicht fallen. Wer nahe der Hochs einsteigt, trägt ein deutlich höheres Risiko, selbst bei langfristig positiven Renditen hohe Verluste zu erleiden. Genau diesen Unterschied zwischen langfristiger Statistik und tatsächlicher Anlegerrealität stellt Schiff in den Mittelpunkt seiner Kritik. Damit entsteht ein zentraler Widerspruch: Die gleiche Entwicklung, die Bitcoin über zehn Jahre zur besten Anlage macht, kann für viele heutige Anleger zum Desaster werden.

    Noch weiter geht Mike McGlone, leitender Rohstoffstratege bei Bloomberg. Er hält an seiner Prognose fest, dass Bitcoin auf 10.000 US-Dollar fallen könnte. Als Begründung nennt er steigende Volatilität bei Rohstoffen wie Öl und Gold sowie zunehmende Risiken für klassische Risikoanlagen. Ein stabiler Kurs über 75.000 US-Dollar könnte dieses Szenario jedoch widerlegen.

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    Andere Marktbeobachter halten einen derart drastischen Einbruch für überzogen. Sie verweisen auf strukturelle Veränderungen wie den Einfluss von Bitcoin-ETFs und die wachsende Nachfrage institutioneller Investoren, die den Markt stabilisieren könnten. Ein Rückgang auf 10.000 US-Dollar würde demnach extreme Bedingungen erfordern.

    Damit prallen derzeit zwei Sichtweisen aufeinander: Während Kritiker wie Schiff und McGlone vor erheblichen Abwärtsrisiken warnen, setzen Bullen auf die zunehmende Reife des Marktes. Für Anleger wird damit entscheidend, ob sie langfristige Renditen höher gewichten als kurzfristige Risiken – oder ob genau darin die eigentliche Gefahr liegt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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