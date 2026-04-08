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    Hauptversammlung 2026 wieder in Präsenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank lädt Hauptversammlung erstmals seit 2019
    • Wynaendts erneut zur Wahl als Aufsichtsratschef
    • Grundvergütung für Aufsichtsräte steigt auf 350000
    Deutsche Bank - Hauptversammlung 2026 wieder in Präsenz
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lädt die Deutsche Bank ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder in Präsenz zur Hauptversammlung. Bei dem Aktionärstreffen am 28. Mai in Frankfurt stellt sich der seit vier Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Wynaendts zur Wiederwahl. Es sei vorgesehen, dass der Niederländer nach seiner Bestätigung durch die Hauptversammlung erneut zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt wird, teilte der Dax -Konzern mit.

    Die Arbeit der Aufsichtsräte soll künftig besser bezahlt werden, die bisherige Vergütung ist nach Auffassung der Bank "nicht mehr wettbewerbsfähig". Die feste jährliche Grundvergütung für Aufsichtsratsmitglieder soll von 300.000 Euro auf 350.000 Euro angehoben werden. Der Vorsitzende des Kontrollgremiums soll statt 950.000 Euro künftig 1,15 Millionen Euro erhalten, sein Stellvertreter 550.000 Euro und damit 75.000 Euro mehr als bisher.

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    Regelmäßiger Wechsel zwischen Präsenz und digitalem Format

    Seit der Corona-Pandemie gibt es die gesetzliche Möglichkeit, Hauptversammlungen als reine Online-Veranstaltung abzuhalten. Viele Konzerne behielten das digitale Format bei, denn es ist günstiger als Präsenzveranstaltungen. Zudem fallen Störaktionen am Ort der Hauptversammlung weg. Aktionärsvertreter kritisierten immer wieder, im digitalen Format sei der Aktionär nur "Zaungast", die Kommunikation sei steif.

    Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie künftig mindestens alle vier Jahre eine Hauptversammlung in Präsenz abhalten will. "Mit der Präsenzveranstaltung kommen wir auch dem Wunsch von Anteilseignern entgegen", erklärte Aufsichtsratschef Wynaendts nun.

    Die Hauptversammlung - kurz HV - ist neben Vorstand und Aufsichtsrat das wichtigste Entscheidungsgremium einer Aktiengesellschaft. Einmal im Jahr haben Aktionäre die Gelegenheit, der Führung ihres Unternehmens persönlich die Meinung zu sagen. Zudem trifft die Hauptversammlung wichtige Entscheidungen: Die Anteilseigner stimmen zum Beispiel über die Ausschüttung der Dividende und die Besetzung des Aufsichtsrats ab./ben/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 27,41 auf Tradegate (08. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +7,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,63 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +27,06 %/+45,22 % bedeutet.




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