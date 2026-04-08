Windreich GmbH: Sachstandsbericht mit Nachweis der Anleihegläubiger verfügbar
One Square informiert Anleihegläubiger über den 24. Sachstandsbericht im Insolvenzverfahren der Windreich GmbH und erläutert das Vorgehen zur Berichtsanforderung.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- One Square Advisory Services S.à.r.l. informiert als gemeinsamer Vertreter über den 24. Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren der Windreich GmbH i.I., der vom Insolvenzverwalter bereitgestellt wurde.
- Betroffene Unternehmensanleihen: 2011/2016 (ISIN DE000A1H3V38 / WKN A1H3V3) und 2010/2015 (ISIN DE000A1CRMP9 / WKN A1CRMP).
- Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts anfordern; Voraussetzung ist der Nachweis der Gläubigerstellung durch einen aktuellen (Online-)Depotauszug, nicht älter als 10 Werktage.
- Anfragen und Nachweise sind per E‑Mail an windreich@onesquareadvisors.com zu senden; Kontakt: One Square Advisory Services S.à.r.l., Team Windreich, Genève; Tel. +49 (89) 15 98 98 22.
- Hinweis: Der Bericht kann Insiderinformationen i.S. von Art. 14 der Marktmissbrauchsverordnung (EU Nr. 596/2014) oder anderweitig rechtlich eingeschränkte Informationen enthalten; One Square prüft oder schwärzt solche Informationen nicht.
- Veröffentlichung der Mitteilung am 08.04.2026 über EQS News/EQS Group; für den Inhalt ist der Emittent/Herausgeber verantwortlich.
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