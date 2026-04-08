Lyondellbasell Industries Aktie mit kräftigem Kurssturz - 08.04.2026

Mit einer Performance von -12,96 % musste die Lyondellbasell Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Lyondellbasell Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,96 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LyondellBasell ist ein globaler Chemie- und Kunststoffkonzern, fokussiert auf Polyethylene, Polypropylene, Zwischenprodukte, Raffinerieprodukte und Recyclinglösungen. Starke Position in Olefinen/Polyolefinen, besonders in Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: BASF, Dow, SABIC, INEOS. USP: integrierte Wertschöpfung, starke Lizenztechnologien, wachsende Kreislauf- und Biokunststoff-Aktivitäten.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lyondellbasell Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +77,69 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lyondellbasell Industries auf +85,56 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,11 % geändert.

Lyondellbasell Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,62 % 1 Monat +18,99 % 3 Monate +77,69 % 1 Jahr +31,36 %

Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,06 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lyondellbasell Industries

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. Exxon Mobil notiert im Minus, mit -5,95 %. Covestro notiert im Minus, mit -0,50 %.

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Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.