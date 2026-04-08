Ölkrise
OMV erwartet monatelang anhaltende Effekte
Trotz der Rekordpreise an Tankstellen sprach Stern sich gegen eine stärkere Regulierung aus. "Für Diskussionen um Spritpreisdeckel habe ich kein Verständnis", sagte er. Die Kritik an den vermeintlich übermäßigen Gewinnen der Ölindustrie habe den Anschein eines bewussten Ablenkungsmanövers. Vor allem staatliche Abgaben und Steuern fielen seiner Ansicht nach bei den hohen Preisen ins Gewicht.
Stern sprach auch über die Gründung des neuen Gemeinschaftsunternehmens Borouge International von OMV und dem arabischen Staatskonzern Adnoc. "Man muss auch in schwierigen Situationen einen mutigen Schritt nach vorne machen, selbst wenn man sich dabei den Gegebenheiten anpassen muss", sagte er. Der Plan für Synergien von mindestens 500 Millionen Dollar pro Jahr stehe, die Dividenden würden kommen und die Kapitalstruktur sei stark. "Borouge International wird ein starkes Investment-Grade-Kreditrating haben", so Stern.
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Eigentlich ein Schritt, der erwartbar gewesen ist. Es war ja eine Kapitalerhöhung von bis zu 4 Mrd USD geplant gewesen. Die macht im aktuellen Umfeld wenig Sinn, weil die Liquidität gerade knapp ist und die Zeichen für die Chemie Sparten dank Krieg und hoher Rohstoffpreise nicht sonderlich gut stehen -> wenige potentielle Investoren -> schlechter Preis erwartbar. Jetzt fehlen trotzdem ca. 4 Mrd USD, die die neue Firma schon eingeplant hat für ihr Investment Grade Ranking und die Übernahme von Nova Chemicals. Da ist es fast schon überraschend, wenn es reicht, dass Borouge "nur" 500 Mio USD weniger DIvidende ausschüttet um das zu kompensieren Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Einen schönen Guten Tag und besten Dank für die wertvollen Informationen in diesem Thread.
OMV-Tochter Petrom und Shell starten Gasexploration vor Bulgariens Küste
Wien, 11. Mrz (Reuters) - Die rumänische OMV-Tochter Petrom weitet ihre Suche nach Erdgas im Schwarzen Meer aus. Das Unternehmen beteilige sich mit 25 Prozent an einem Konsortium für den Explorationsblock Han Tervel vor der Küste Bulgariens, teilte die österreichische Konzernmutter OMV am Mittwoch mit. Betreiber des Projekts sei der britische Energiekonzern Shell mit einem Anteil von 42 Prozent. Dritter Partner ist die türkische TPAO mit 33 Prozent.
Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die bulgarische Regierung. In einer ersten Phase sollen seismische Daten des rund 4000 Quadratkilometer großen Gebiets ausgewertet werden, bevor über Probebohrungen entschieden wird. OMV-Petrom-Chefin Christina Verchere bezeichnete den Schritt als Stärkung des Portfolios in der Region. Das Unternehmen ist bereits Betreiber des Großprojekts Neptun Deep im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres.