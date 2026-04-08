IDC definiert mit der Einführung von IDC Quanta(TM) auf der Directions 2026 die nächste Ära der Technologie-Intelligence
Neue KI-gestützte Plattform schafft eine eingebettete Intelligenzebene für die KI-Wirtschaft und liefert entscheidungsrelevante Erkenntnisse
BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 8. April 2026 / IDC hat heute seine Flaggschiff-Kundenveranstaltung „IDC Directions 2026“ eröffnet, bei der Technologieführer, Analysten und Branchenexperten zusammenkommen, um die Kräfte zu analysieren, die den globalen Technologiemarkt neu gestalten, und um eine bedeutende Weiterentwicklung in der Bereitstellung von Technologie-Intelligenz vorzustellen.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht IDC Quanta, eine neue KI-gestützte Plattform, die das etabliert, was IDC als Technologie-Intelligence-Ebene für die KI-Wirtschaft definiert.
Da künstliche Intelligenz das Geschäftstempo beschleunigt und Entscheidungszyklen verkürzt, definiert IDC seine Rolle neu: weg von einer Anlaufstelle für Forschung und Daten hin zu einer eingebetteten Intelligenzfunktion, die vertrauenswürdige Erkenntnisse direkt in die Workflows liefert, in denen Entscheidungen getroffen werden.
„KI verkürzt die Zeit im gesamten Technologiemarkt, und das bricht mit dem traditionellen Forschungsmodell“, sagte Lorenzo Larini, CEO von IDC. „Führungskräfte brauchen nicht noch mehr „Lärm“. Sie brauchen Informationen, die im richtigen Moment bereitgestellt werden, auf Daten basieren, denen sie vertrauen, und sofort einsatzbereit sind. IDC Quanta macht das möglich. Wir glauben, dass dies das nächste Kapitel dieser Branche prägen wird.“
Definition der Technologie-Intelligence-Ebene
IDC Quanta entstand aus der Zusammenarbeit mit einigen der zukunftsorientiertesten Technologieanbieter und Unternehmenskunden der Branche und formt eine Plattform, die auf die Art und Weise zugeschnitten ist, wie Entscheidungen heute getroffen werden. IDC Quanta, das auf der Directions vorgestellt wurde, basiert auf fünf differenzierten Designprinzipien, die die Bereitstellung von Technologie-Intelligenz neu definieren:
- EMBEDDED – Intelligenz in Ihren Workflows: IDC Quanta liefert Erkenntnisse direkt in den Tools, die Fachleute bereits nutzen – angefangen bei E-Mail bis hin zu Kollaborations- und KI-Plattformen. Indem die Notwendigkeit des Suchens, des Kontextwechsels oder der manuellen Zusammenfassung von Erkenntnissen entfällt, ermöglicht IDC eine schnellere und nahtlosere Entscheidungsfindung.
- KONTEXTBEZOGEN – Ihr Geschäftskontext, kombiniert mit IDC-Intelligenz: Unternehmen können ihre eigenen Daten, Dokumente und Inhalte von Drittanbietern sicher in IDC Quanta einbringen und diese zusammen mit IDC-Forschungsergebnissen in einer einzigen Umgebung analysieren. Die Plattform bewahrt den Kontext über alle Interaktionen hinweg und ermöglicht so relevantere, personalisierte und sich kontinuierlich verbessernde Erkenntnisse.
- SICHER – Datenschutz und Kontrolle auf Unternehmensniveau: IDC Quanta basiert auf strenger Datenisolierung und Governance. Kundendaten bleiben privat, werden niemals zum Trainieren von Modellen verwendet und sind in einem sicheren Arbeitsbereich vollständig geschützt, sodass Unternehmen die Informationen vertrauensvoll für Entscheidungen mit hohem Risiko nutzen können.
- VORAUSSCHAUEND – Die Erkenntnisse, die Sie brauchen, ohne danach fragen zu müssen: IDC Quanta liefert automatisch planmäßige Erkenntnisse und hilft Entscheidungsträgern so, immer einen Schritt voraus zu sein. Es deckt Erkenntnisse schneller auf, indem es Trendsignale, anonymisierte Vergleichsmuster und Vorschläge für nächste Fragen nutzt, wodurch wiederholte Abfragen häufig benötigter Informationen entfallen.
- BELASTBAR – Informationen, auf die Sie sich verlassen können: IDC Quanta basiert auf mehr als 60 Jahren proprietärer Daten, Forschung und Analystenexpertise und liefert fundierte, zitierfähige Antworten mit vollständiger Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Methodik und Eingaben. Im Gegensatz zu gängigen KI-Tools ist jede Ausgabe auf vertrauenswürdige IDC-Informationen zurückzuführen.