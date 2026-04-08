IDC definiert mit der Einführung von IDC Quanta(TM) auf der Directions 2026 die nächste Ära der Technologie-Intelligence

Neue KI-gestützte Plattform schafft eine eingebettete Intelligenzebene für die KI-Wirtschaft und liefert entscheidungsrelevante Erkenntnisse

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 8. April 2026 / IDC hat heute seine Flaggschiff-Kundenveranstaltung „IDC Directions 2026“ eröffnet, bei der Technologieführer, Analysten und Branchenexperten zusammenkommen, um die Kräfte zu analysieren, die den globalen Technologiemarkt neu gestalten, und um eine bedeutende Weiterentwicklung in der Bereitstellung von Technologie-Intelligenz vorzustellen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht IDC Quanta, eine neue KI-gestützte Plattform, die das etabliert, was IDC als Technologie-Intelligence-Ebene für die KI-Wirtschaft definiert.

Da künstliche Intelligenz das Geschäftstempo beschleunigt und Entscheidungszyklen verkürzt, definiert IDC seine Rolle neu: weg von einer Anlaufstelle für Forschung und Daten hin zu einer eingebetteten Intelligenzfunktion, die vertrauenswürdige Erkenntnisse direkt in die Workflows liefert, in denen Entscheidungen getroffen werden.

„KI verkürzt die Zeit im gesamten Technologiemarkt, und das bricht mit dem traditionellen Forschungsmodell“, sagte Lorenzo Larini, CEO von IDC. „Führungskräfte brauchen nicht noch mehr „Lärm“. Sie brauchen Informationen, die im richtigen Moment bereitgestellt werden, auf Daten basieren, denen sie vertrauen, und sofort einsatzbereit sind. IDC Quanta macht das möglich. Wir glauben, dass dies das nächste Kapitel dieser Branche prägen wird.“

Definition der Technologie-Intelligence-Ebene

IDC Quanta entstand aus der Zusammenarbeit mit einigen der zukunftsorientiertesten Technologieanbieter und Unternehmenskunden der Branche und formt eine Plattform, die auf die Art und Weise zugeschnitten ist, wie Entscheidungen heute getroffen werden. IDC Quanta, das auf der Directions vorgestellt wurde, basiert auf fünf differenzierten Designprinzipien, die die Bereitstellung von Technologie-Intelligenz neu definieren: