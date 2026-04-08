Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.753,96USD pro Feinunze und notiert damit +1,15 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,30USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,18 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,35USD und verzeichnet ein Minus von -9,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,95USD und verzeichnet ein Minus von -12,96 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.583,00USD
|+8,69 %
|Platin
|2.049,50USD
|+5,21 %
|Kupfer London Rolling
|12.719,73USD
|+3,04 %
|Aluminium
|3.509,67PKT
|-0,28 %
|Erdgas
|2,746USD
|-3,47 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -12,96 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.04.26, 17:29 Uhr.