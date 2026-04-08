Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.753,96USD pro Feinunze und notiert damit +1,15 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,30USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,18 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,35USD und verzeichnet ein Minus von -9,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,95USD und verzeichnet ein Minus von -12,96 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.583,00 USD +8,69 % Platin 2.049,50 USD +5,21 % Kupfer London Rolling 12.719,73 USD +3,04 % Aluminium 3.509,67 PKT -0,28 % Erdgas 2,746 USD -3,47 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -12,96 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.04.26, 17:29 Uhr.