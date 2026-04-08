Military Metals gibt erste vermutete Ressourcenschätzung von 6,5 Mio. t mit 1,02 % Sb und 1,06 g/t Au auf Vorzeigeprojekt Trojárová im Westen der Slowakei bekannt, was 67.000 t Antimon und 222.000 oz Gold entspricht

VANCOUVER, BC, 8. April 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „MILI“) (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) freut sich, den Abschluss einer ersten vermuteten Mineralressourcenschätzung (MRE) von 6,5 Millionen t mit einem Gehalt von 1,02 % Sb und 1,06 g/t Au auf dem vollständig unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Trojárová (das „Projekt“) im Westen der Slowakei bekannt zu geben, was 67.000 t Antimon und 222.000 oz Gold entspricht.

Höhepunkte:

Vermutete Mineralressource von 6,5 Mio. t mit 1,02 % Sb und 1,06 g/t Au, was 67.000 t Antimon und 222.000 oz Gold entspricht (Tabelle 1)

Ressourcenschätzung umfasst 53 Diamantbohrlöcher auf insgesamt 7.167 m sowie 55 Untertage-Splitterprobenintervalle auf insgesamt 202 m

Die historische MRE wird nun durch eine moderne MRE ersetzt, die gemäß den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum („CIM“) Definition Standards (2014) und den CIM Best Practice Guidelines of Mineral Resources and Reserves (2019) erstellt wurde.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Die erste Mineralressourcenschätzung auf dem Projekt Trojárová untermauert den Wert von Military Metals. Nach unserem Bestätigungsbohrprogramm 2025 hat sich Trojárová als die größte Antimonressource in der Europäischen Union herausgestellt, die nach einem modernen Regulierungsstandard1 definiert ist, und zählt zu den größten Antimonressourcen der Welt. In einer Zeit, in der der Bedarf an sicheren, aus inländischen Quellen stammenden kritischen Mineralien dringender denn je ist, stärken diese Ergebnisse die potenzielle Bedeutung des Projekts für das Ziel der EU, eine verlässliche, inländische Versorgung mit kritischen Rohstoffen aufzubauen, sowie dessen Übereinstimmung mit diesem Ziel.“

1 Das Unternehmen definiert „einen modernen Regulierungsstandard“ als Offenlegungsstandards gemäß NI 43-101, JORC oder S-K 1300.

Tabelle 1 – Mineralressourcenschätzung für Trojárová – 6. April 2026

Klassifizierung Tonnage Durchschnittsgehalt Enthaltenes Metall (Mio. t) Sb (%) Au (g/t) Sb (1.000 t) Au (1.000 oz) Vermutet 6,5 1,02 1,06 67 222

Anmerkungen:

Die Mineralressourcenschätzung wurde von SLR Consulting (Canada) Ltd. („SLR“) gemäß den 2014 Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum („CIM“) Definition Standards und den CIM Best Practice Guidelines of Mineral Resources and Reserves (2019) erstellt. SLR ist von Military Metals Corp. unabhängig. Die Mineralressource wird auf Grundlage einer 100-%-Beteiligung ausgewiesen. Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,8 % SbÄq geschätzt. Die Formel für SbÄq lautet: SbÄq = Sb % + (Au g/t * 0,562). Die Mineralressourcen werden unter Anwendung eines langfristigen Antimonpreises von 29.000 USD/t und eines Goldpreises von 3.000 USD/oz geschätzt. Es wurde eine einheitliche Schüttdichte von 2,82 t/m³ angewandt, basierend auf dem längengewichteten Mittelwert aus Labor-Dichtemessungen in der primären Mineralisierungszone des Projekts. Die metallurgische Gewinnungsrate beträgt 85 % für Antimon und 85 % für Gold. Die Mineralressource schließt einen 50-m-Kronenpfeiler aus. Die Bereiche der Ressourcenschätzung wurden mit einer Breite von mindestens 2,0 m modelliert. Die Summen könnten aufgrund von Rundungen abweichen.

Mineralressourcenschätzung 2026 für Trojárová

Die erste Mineralressourcenschätzung („MRE“) umfasst alle historischen und modernen Bohrungen, die auf dem Projekt durchgeführt wurden, sowie historische Untertageprobenahmen, bestehend aus 53 Diamantbohrlöchern auf insgesamt 7.167 m und 55 Untertage-Splitterprobenintervallen auf insgesamt 202 m. Drei historische Bohrlöcher, für die keine Analyseergebnisse vorlagen, wurden ausgeschlossen. Sechs Mineralisierungs-Drahtgittermodelle, die jeweils durch mindestens zwei Bohrlöcher gestützt werden, wurden manuell auf Grundlage eines Schwellenwerts von 0,1 % SbÄq erstellt. Für alle Zonen wurde bei den Drahtgittermodellen eine Breite von mindestens 2,0 m angewandt. Mineralressourcen oberhalb des Cutoff-Gehalts von 0,8 % SbÄq wurden in vier der sechs Mineralisierungs-Drahtgittermodelle gemeldet (Abbildung 1).

Die vermuteten Mineralressourcen entsprechen Bereichen, die durch mindestens zwei Bohrlöcher mit einem nominellen Bohrlochabstand von höchstens 150 m gestützt werden. Die Klassifizierungsgrenzen wurden lokal manuell verfeinert, um die geologische Interpretation, die Gehaltsbeständigkeit und die Zonenbreite widerzuspiegeln.

Die MRE ist auf Schätzungsbereiche beschränkt, die eine Mindestabbaubreite von 2,0 m erfüllen. Ein 50 m breiter Kronenpfeiler wurde ebenfalls von der MRE ausgeschlossen.

Die Ressourcenklassifizierung folgt den CIM (2014) Definition Standards. Modellierung und Schätzung wurden in Leapfrog Geo und Leapfrog Edge durchgeführt und die Validierung umfasste Datenbankprüfungen, Vergleiche von Drahtgitter- und Blockvolumina, statistische Überprüfungen sowie Sichtprüfungen von Schnitten, Plänen und Längsschnitten. Die Berichterstattung geht mit Wirksamkeitsdatum 6. April 2026 von einem Antimonpreis von 29.000 USD/t und einem Goldpreis von 3.000 USD/oz aus.

Der Durchschnittsgehalt, die Mindestabbaubreite und andere oben genannte Ergebnisse oder Annahmen stellen keine Garantie für die zukünftige Produktion dar.

Abbildung 1: Lagerstätte Trojárová mit den vermuteten Mineralressourcen oberhalb der Cutoff-Grenze (grau) und den Drahtgittermodellen der Mineralisierung (rot)

Explorationspotenzial

Bis dato wurde außerhalb der Grenzen der aktuellen Schätzung der vermuteten Mineralressource keine nennenswerte Mineralisierung durchschnitten. Allerdings war die Mineralexploration jenseits dieser Grenzen bislang ebenfalls begrenzt. Es gibt geologische Hinweise darauf, dass sich die mineralisierende Struktur oder andere damit verbundene Strukturen innerhalb der Grenzen des Projekts Trojárová entlang des Streichens in Richtung Norden fortsetzen. Zusätzliche Explorationsarbeiten entlang dieses Korridors könnten Ziele für zukünftige Bohrungen identifizieren. Darüber hinaus ist die vermutete Mineralressource in der Tiefe offen, wo weitere Bohrungen das Potenzial bieten, zusätzliches Volumen in zukünftige Mineralressourcenschätzungen einzubeziehen.

Über das Projekt Trojárová

Trojárová wurde Ende der 1970er Jahre entdeckt und war in den Jahren 1983 bis 1995 Gegenstand umfangreicher Explorationsarbeiten über und unter Tage auf einer Streichlänge von 2 km, darunter 66 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 9.049 m sowie Untertagearbeiten über 1,7 km. Die Arbeiten wurden im Laufe der Jahre fortgesetzt und es wurden weitere Gräben ausgehoben und Bohrungen durchgeführt. Ab dem Jahr 1990 begann die untertägige Erschließung. Letztlich wurde ein 300 Meter langer Stollen gegraben, der mit einer über 700 Meter langen Strecke im Liegenden der Mineralisierungszone verbunden war, mit sieben Querschlägen in die mineralisierte Zone zur Probenentnahme.

Diese Arbeiten mündeten in einer umfassenden Studie, die unter anderem Bohrprotokolle, Analysen, Bohrpläne, Karten und Profilschnitte, Lagerstättenmodellstudien sowie petrographische und metallurgische Studien umfasste und 1992 in einem mehrbändigen Berichtskompendium des Geologischen Dienstes der Slowakei veröffentlicht wurde.

Die durchgeführten historischen Arbeiten erscheinen umfassend, detailliert und auf professionellem Niveau. Das Unternehmen hält diese historischen Daten für relevant, da es sie als Leitfaden für die Planung künftiger Explorationsprogramme verwenden wird und sie in die Schätzung der vermuteten Mineralressourcen einfließen. Das Unternehmen hält die Daten für diese Zwecke zudem für zuverlässig.

Das Unternehmen hat im Winter 2025 ein Bestätigungsbohrprogramm durchgeführt, um historische Arbeiten zu validieren. Es wurden sieben Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.383 m gebohrt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Karte des Projekts Trojárová von Military Metals im Westen der Slowakei

Qualifizierter Sachverständiger

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Luke Evans, M.Sc., P.Eng., Principal Resource Geologist, Global Technical Director, Geology Group Leader for SLR Consulting (Canada) Ltd., erstellt. Sie wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards (2014) erstellt. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Mineralressourcenschätzung für Trojárová wurden von Herrn Evans, der von Military Metals Corp. unabhängig ist und als „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 gilt, geprüft und genehmigt.

SLR sind keine umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, gesellschaftspolitischen, vermarktungsbezogenen oder sonstigen relevanten Aspekte bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

David Murray, P.Geo., Vice President of Exploration bei Military Metals Corp. und ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Ein technischer Bericht wird von qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101 erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ eingereicht.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Weitere Informationen über Military Metals Corp. und seine Initiativen im Bereich kritischer Mineralien finden Sie unter: https://www.militarymetalscorp.com.

LinkedIn:

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IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Eldridge

CEO und Direktor

scott@militarymetalscorp.com oder info@militarymetalscorp.com

Bei Fragen rufen Sie bitte an unter 604-537-7556

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „voraussichtlich“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden, sowie die anhaltende Wertigkeit von Antimon und der zukünftige Bedarf Europas und insbesondere der EU. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Versorgung und dem Wert von Antimon, die fortgesetzte Verwendung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf das Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemitteilung ist, die Ergebnisse künftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, sowie alle anderen künftigen Aktivitäten in Bezug auf das Konzessionsgebiet, das sich im Besitz des Zielunternehmens befindet. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Die Military Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,46 % und einem Kurs von 0,321EUR auf Tradegate (08. April 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.