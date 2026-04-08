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    Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran setzt Angriffe auf Katar trotz Waffenruhe fort
    • Katar wehrte sieben Raketen und Drohnen ab
    • Kuwait und VAE meldeten weiteren Beschuss aus Iran
    Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen
    Foto: Stringer - dpa

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Ungeachtet einer Waffenruhe hat der Iran seine Angriffe auf Katar fortgesetzt. Das Verteidigungsministerium des Golfstaats teilte mit, das Land sei heute mit sieben ballistischen Raketen und mehreren Drohnen aus dem Iran angegriffen worden. Die katarische Armee habe alle Raketen und Drohnen erfolgreich abgefangen.

    Auch die Golfstaaten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten selbst nach Verkündung einer Waffenruhe neuen Beschuss aus dem Iran gemeldet.

    Katars Außenamtssprecher Madschid al-Ansari hatte die Verkündung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen den USA und dem Iran in der Nacht als "ersten Schritt zur Deeskalation" begrüßt. Er bekräftigte in einem Post auf der Plattform X "die Notwendigkeit, darauf dringend aufzubauen, um eine Ausweitung der Spannungen in der Region zu verhindern"./wh/DP/men





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