Deutlicher Kurssprung nach Waffenruhe im Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran hat die Kurse deutscher Anleihen stark beflügelt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Mittwoch um 0,93 Prozent auf 126,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sackte auf 2,94 Prozent ab. Das sind 0,15 Prozentpunkte weniger als am Vortag. Zu Beginn des Kriegs hatte die Rendite noch bei 2,6 Prozent gelegen. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Besonders deutlich war der Rückgang in Italien.

Der Iran und die Vereinigten Staaten einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus. Die Ölpreise sackten daraufhin deutlich ab. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt deutlich.