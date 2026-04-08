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    Deutlicher Kurssprung nach Waffenruhe im Iran

    Deutsche Anleihen - Deutlicher Kurssprung nach Waffenruhe im Iran
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran hat die Kurse deutscher Anleihen stark beflügelt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Mittwoch um 0,93 Prozent auf 126,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sackte auf 2,94 Prozent ab. Das sind 0,15 Prozentpunkte weniger als am Vortag. Zu Beginn des Kriegs hatte die Rendite noch bei 2,6 Prozent gelegen. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Besonders deutlich war der Rückgang in Italien.

    Der Iran und die Vereinigten Staaten einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus. Die Ölpreise sackten daraufhin deutlich ab. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt deutlich.

    "An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen. Die Erwartung von Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt die Anleihekurse belastet.

    Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Es ist unklar, ob der Waffenstillstand tatsächlich hält. Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, aus der vereinbarten zweiwöchige Feuerpause mit den USA auszusteigen. Hintergrund seien die anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon, berichtet Fars unter Berufung auf eine informierte Quelle. Die Hisbollah gilt als wichtigster Verbündeter Irans in der Region./jsl/he




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