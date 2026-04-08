Dax legt kräftig zu - Öl und Gas deutlich billiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.081 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem äußerst freundlichen Start hielt sich der Dax stabil im grünen Bereich.



Der heutige Handelstag solle insgesamt nicht überbewertet werden, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Zu oft kam es in der jüngsten Vergangenheit anders, als die Anleger gedacht hatten." Dafür reiche teilweise nur ein Tweet aus dem Weißen Haus.





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