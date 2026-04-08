Deutsche Börsen zünden Turbo: MDAX & TecDAX schlagen Wall Street deutlich

Entwicklung der Indizes

Die Aktienmärkte zeigen sich heute weltweit in ausgezeichneter Verfassung. Sowohl die deutschen Leitindizes als auch die großen US-Barometer verzeichnen deutliche Kursgewinne. In Deutschland führt der MDAX die Erholung an: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 4,49 Prozent auf 30.357,37 Punkte und entwickelt sich damit noch stärker als der Leitindex DAX. Der DAX legt um 3,89 Prozent auf 24.093,76 Punkte zu und signalisiert eine breite Kauflaune bei den Standardwerten. Ebenfalls deutlich im Plus notiert der TecDAX, der technologieorientierte Index gewinnt 4,18 Prozent auf 3.598,11 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, steigt um 3,36 Prozent auf 17.218,76 Punkte und bleibt damit etwas hinter den übrigen deutschen Indizes zurück, zeigt aber dennoch eine klare Aufwärtsbewegung. Auch an der Wall Street dominiert ein freundlicher Grundton. Der Dow Jones klettert um 2,58 Prozent auf 47.788,37 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 2,41 Prozent auf 6.773,18 Punkte. Damit fallen die Tageszuwächse in den USA zwar ebenfalls kräftig aus, bleiben aber hinter der Dynamik an den deutschen Börsen zurück. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich: Die deutschen Aktienindizes legen heute stärker zu als die großen US-Märkte. Besonders auffällig ist die überdurchschnittliche Stärke der mittelgroßen und technologieorientierten Werte hierzulande, während die US-Indizes zwar ebenfalls deutlich im Plus liegen, aber etwas moderater steigen.