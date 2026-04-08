Friedrich Vorwerk Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - 08.04.2026

Mit einer Performance von +10,61 % konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Nach einem Plus von +3,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 75,60€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Obwohl sich die Friedrich Vorwerk Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,06 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +6,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Friedrich Vorwerk Group eine negative Entwicklung von -14,40 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,77 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,65 % 1 Monat -14,92 % 3 Monate -20,06 % 1 Jahr +31,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgang (von ~104 € auf ~68 €, ≈‑35%), Berenberg‑Kaufempfehlung mit 110 € Ziel, Directors‑Deals (1,1 Mio €) und Diskussionen zu Bewertung (KGV, EV/EBITDA), Margenerwartungen (20–23% vs. optimistische Szenarien), Wachstum/Risiken (Auftragsrückgang, Wetter), Net‑Cash, mögliche Rückkäufe/Übernahmen sowie Buy‑Zonen bei 63–64 € bzw. 55–58 €.

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,50 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen im Höhenflug: Deutsche Indizes eilen heute ihren US-Pendants davon – vor allem Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit kräftigen Kursgewinnen.

Nach einem miesen ersten Quartal stehen Anleger bei der Aktie von Pipeline-Bauer Friedrich-Vorwerk vor einer guten Einstiegsmöglichkeit, meinen Analysten. Was das Unternehmen jetzt besonders spannend macht.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang sei übertrieben, schrieb Lasse Stueben in einer Einschätzung vom Dienstag und sieht eine gute Gelegenheit./ajx/ag …

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.