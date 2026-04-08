Wirtschaft
Eil +++ UFO ruft Kabinenpersonal der Lufthansa für Freitag zum Streik auf
Foto: Daniel Bockwoldt - dpa
Mörfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Mörfelden-Walldorf: UFO ruft Kabinenpersonal der Lufthansa für Freitag zum Streik auf . Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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Jumbomax11 schrieb 25.03.26, 08:24
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Entropist schrieb 22.03.26, 18:14
Wenn man den langfristigen Chart betrachtet, halte ich einen Rückschlag bis auf ca 6 Euro für möglich, wenn die Krise am Golf länger anhält.mitdiskutieren »
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Jumbomax11 schrieb 13.03.26, 12:15
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Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!
CS und das Management wird immer mehr versuchen, die Cockpitplätze auszulagern, so dass vom KTV am Ende nicht mehr viel übrig bleibt.
Zum Glück gibts viele (Ex) Kollegen, die das auch sehen, warum jetzt trotzdem viele Flüge stattfinden.
Das habe ich auch der VC geschrieben, warte noch auf eine Antwort!
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