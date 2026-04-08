DVLT) gibt bekannt, dass im ersten Quartal 2026 Tokenisierungsverträge im Wert von 750 Millionen US-Dollar unterzeichnet wurden, die mit Gebühren in Höhe von 77 Millionen US-Dollar verbunden sind

Das Vertragsportfolio umfasst u.a. Bergbau sowie damit verbundene Gebühren aus den Bereichen Bankwesen, IP-Lizenzierung usw.; und stützt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Höhe von 200 Millionen US-Dollar

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 8. April 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2026 Tokenisierungsverträge im Gesamtwert von 750 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat, die mit Gebühren in Höhe von rund 77 Millionen US-Dollar verbunden sind, die Bankgeschäfte, IP-Lizenzierung, Minting und damit verbundene Dienstleistungen abdecken. Diese Verträge stützen die zuvor vom Unternehmen angegebene Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von mindestens 200 Millionen US-Dollar.

Die im Quartal unterzeichneten Verträge im Wert von 750 Millionen US-Dollar erstrecken sich auf vier wichtige Asset-Kategorien, wobei die Tokenisierungsgebühren wie folgt ausfallen: Gebühren im Zusammenhang mit dem Kupfer- und Goldabbau, einschließlich Banking-, IP-Lizenzierungs- und weiterer Dienstleistungen. Im Zusammenhang mit dieser Aktivität kündigte das Unternehmen außerdem den geplanten Relaunch seiner zentralen Handelsplattformen in diesem Quartal an: die Information Data Exchange (IDE), die Sports Illustrated Exchange (SIx), die New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und die International Elements Exchange (IEE). Die patentierten Börsen werden jeweils über verbesserte KI-gestützte Bewertungsfunktionen, Smart Contracts und transparente Handelsmöglichkeiten für Daten-Assets, Werbung, Sport-NIL und tokenisierte reale Vermögenswerte verfügen.

„Die Sicherung von Tokenisierungsverträgen im Wert von 750 Millionen US-Dollar im ersten Quartal unterstreicht die steigende Nachfrage nach unseren patentierten Börsentechnologien und unserer Infrastruktur für reale Vermögenswerte“, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO und Präsident von Datavault AI. „Der Relaunch von IDE, SIx, IEE und NYIAX mit verbesserten KI-Funktionen, einschließlich der Integrationen von CLEAR, WatsonX AI und Fiserv, wird die Wertschöpfung für unsere Partner und Stakeholder weiter vorantreiben, und diese Vertragsunterzeichnungen stärken unser Vertrauen in unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von mindestens 200 Millionen US-Dollar.“