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    Deutliche Kursgewinne - Iran-Vereinbarung beflügelt

    US-Anleihen - Deutliche Kursgewinne - Iran-Vereinbarung beflügelt
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die vereinbarte Waffenruhe im Iran hat die Kurse von US-Staatsanleihen stark beflügelt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg am Mittwoch zuletzt um 0,51 Prozent auf 110,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,26 Prozent.

    Der Iran und die Vereinigten Staaten einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus. Die Ölpreise sackten daraufhin deutlich ab. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt.

    "An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. In den USA war die Erwartung auf Zinssenkungen angesichts der zuvor gestiegenen Inflationserwartungen deutlich gedämpft worden. Es wurde sogar über Leitzinserhöhungen spekuliert.

    Die Unsicherheit bleibt aber hoch. Es ist unklar, ob der Waffenstillstand tatsächlich hält. Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, aus der vereinbarten zweiwöchige Feuerpause mit den USA auszusteigen. Hintergrund seien die anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon, berichtet Fars unter Berufung auf eine informierte Quelle. Die Hisbollah gilt als wichtigster Verbündeter Irans in der Region./jsl/he






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