Neuer Ausbruch der Newcastle-Krankheit in Brandenburg

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Newcastle-Krankheit breitet sich in Brandenburg weiter aus. Erst am Wochenende wurde im Landkreis Oder-Spree ein neuer Ausbruch in einem Masthähnchenbetrieb bestätigt. Nun ist ein weiterer im gleichen Landkreis hinzugekommen, wie das Landwirtschaftsministerium in Potsdam mitteilte. Betroffen sind in dem neuen Fall etwa 68.000 Tiere, beim bereits am Wochenende bestätigten Ausbruch sind es 75.000.

Außerdem wurde die Newcastle-Krankheit dem Ministerium zufolge im Landkreis Dahme-Spreewald in einem bereits betroffenen Betrieb in einer weiteren Stallanlage auf dem Gelände ebenfalls festgestellt. Insgesamt gab es dem Ministerium zufolge inzwischen 18 Ausbrüche.