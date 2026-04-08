Endeavour Silver Produces 1,875,375 Oz Silver and 11,740 Oz Gold, for a total of 3.3 Million Silver Equivalent Oz in Q1 2026

Vancouver, Kanada – 8. April 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) (NYSE: EXK; TSX: EDR) meldet für das erste Quartal 2026 eine Produktion von 1.875.375 Unzen Silber („Unzen“), 11.740 Unzen Gold, was zusammen mit der Produktion von Basismetallen einer Silberäquivalentproduktion(1) („AgÄq“) von 3,3 Millionen Unzen entspricht. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

„Wir freuen uns, für das erste Quartal 2026 eine robuste Produktion vermelden zu können, die durch die stabile Leistung bei Terronera geprägt war, wo verbesserte Gehalte und Gewinnungsraten ohne nennenswerte Betriebsunterbrechungen erzielt wurden“, kommentierte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Guanaceví zeigte weiterhin eine konstante Leistung, und Kolpa hat nicht nur seine Aufbereitungskapazitäten trotz widriger Wetterbedingungen ausgebaut, sondern ist nun auch bereit, die Produktion in den kommenden Quartalen auf 2.500 Tonnen pro Tag zu steigern. Das Engagement und die Anpassungsfähigkeit unseres Teams waren entscheidend für die Bewältigung der Marktbedingungen und betrieblichen Übergänge und haben eine solide Grundlage für den Rest des Jahres geschaffen.“

1. Quartal 2026 - Produktionsübersicht

Hochlauf und Optimierung in Terronera: Der Durchsatz entsprach den Planvorgaben, während sich die Metallgewinnungsraten durch kontinuierliche Prozessoptimierung verbesserten. Die Gewinnungsraten im März lagen im Rahmen der Zielvorgaben des Managements und werden voraussichtlich auch in Zukunft so bleiben.

Guanaceví zeigt Widerstandsfähigkeit: Aufgrund niedrigerer Silbergehalte und eines geringeren Anlagendurchsatzes als geplant lag die Silberproduktion leicht unter dem Plan, während die Goldgehalte und -gewinnungsraten den Plan erfüllten.

Erweiterung der Anlage Kolpa: Im März 2026 wurden neue Brecher und eine neue 14´x 24´-Kugelmühle in Betrieb genommen, um in den kommenden Quartalen einen Durchsatz von 2.500 Tonnen pro Tag (tpd) zu ermöglichen. Starke Regenfälle während des Quartals erhöhten den Feuchtigkeitsgehalt des aufbereiteten Materials und führten zu begrenzten Stromausfällen, was den Zerkleinerungs- und Anlagenbetrieb verlangsamte und den Durchsatz sowie die Metallproduktion reduzierte, wobei die Gehalte und Gewinnungsraten weiterhin stabil blieben.

Verkauf von Bolañitos abgeschlossen: Am 15. Januar 2026 schloss das Unternehmen den Verkauf der Silber- und Goldmine Bolañitos ab (siehe Pressemitteilung vom 24. November 2025 hier ). Die Minenproduktion der ersten 15 Tage des Jahres 2026 ist in den Produktionsergebnissen des Unternehmens enthalten.

Metallverkäufe und Lagerbestände : Im ersten Quartal wurden 1.642.220 Unzen Silber und 10.942 Unzen Gold verkauft. Zum 31. März 2026 wurden insgesamt 419.699 Unzen Silber und 1.405 Unzen Gold in Form von Barren sowie 72.048 Unzen Silber und 575 Unzen Gold in Form von Konzentrat gelagert. Am Ende des ersten Quartals standen die Silber- und Goldpreise unter Abwärtsdruck, und das Management beschloss, die Edelmetallbestände vorübergehend zu halten.

1. Quartal 2026 - Bergbaubetriebe

Die konsolidierte Silberproduktion belief sich im 1. Quartal 2026 auf 1.875.375 Unzen, was leicht unter dem Plan lag, aber 56 % über den im 1. Quartal 2025 produzierten 1.205.793 Unzen. Die höhere Produktion ist auf die Zugänge von 530.118 Unzen aus Kolpa und 533.301 Unzen aus Terronera zurückzuführen, was teilweise durch den Verkauf von Bolañitos ausgeglichen wurde. Die Silberproduktion in Guanaceví lag um 22 % unter dem Wert des ersten Quartals 2025, was vor allem auf um 18 % niedrigere Silbergehalte und einen um 7 % geringeren Durchsatz zurückzuführen ist.

Die konsolidierte Goldproduktion betrug im ersten Quartal 2026 11.740 Unzen und lag damit um 41 % über den im ersten Quartal 2025 produzierten 8.338 Unzen. Die höhere Produktion ist in erster Linie auf die Hinzufügung von 8.478 Unzen aus Terronera zurückzuführen, was teilweise durch den Verkauf von Bolañitos ausgeglichen wurde. Die Goldproduktion in Guanaceví lag um 31 % unter dem Wert des ersten Quartals 2025, was vor allem auf den um 22 % niedrigeren Goldgehalt und den um 7 % geringeren Durchsatz zurückzuführen ist.

Die Produktion in Terronera verlief planmäßig und wird im Laufe des Jahres voraussichtlich steigen, da die Entwicklungsarbeiten in der Mine bis zum dritten Quartal 2026 höhergradige Bereiche erschließen werden. Die Sicherheitsvorfälle im Februar in Jalisco hatten nur minimale Auswirkungen auf Terronera. Der Betrieb wurde drei Tage lang unterbrochen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, was sich nur geringfügig auf den Gesamtdurchsatz auswirkte. Die Gewinnungsraten in Terronera lagen im Durchschnitt bei 84,0 % für Silber und 72,7 % für Gold, beide leicht unter dem Plan für das erste Quartal. Im ersten Quartal optimierte das Anlagemanagement die Prozesse zur Verbesserung der Gewinnungsraten, die sich im Laufe des Zeitraums allmählich verbesserten. Im März entsprachen die Gewinnungsraten dem Plan und werden sich durch weitere Optimierungen voraussichtlich noch weiter verbessern. Die Erzgehalte von 113 Gramm Silber pro Tonne (g/t) und 2,07 g/t Gold entsprachen den Planvorgaben für das Quartal.

Der Durchsatz in Guanaceví lag 7 % unter dem Durchsatz des ersten Quartals 2025 und 7 % unter dem Plan, was in erster Linie auf einen Transformatorausfall zurückzuführen war, der zu einer 2,5-tägigen Abschaltung der Tailings-Filter führte. Die Erzlieferungen von lokalen Drittanbietern ergänzten weiterhin die Produktion in Guanaceví und machten 27 % des vierteljährlichen Durchsatzes der Aufbereitungsanlage aus.

Im ersten Quartal 2026 betrug der Durchsatz in Kolpa 171.727 Tonnen, wobei 530.118 Unzen Silber produziert wurden. Das aufbereitete Material wies durchschnittliche Gehalte von 106 g/t Silber sowie 3,05 % Blei, 1,97 % Zink und 0,20 % Kupfer auf. Im März 2026 wurden neue Brecher und eine neue 14’ x 24’ Kugelmühle in Betrieb genommen, die in den kommenden Quartalen einen Durchsatz von 2.500 tpd ermöglichen werden. Huancavelica, die Region in Peru, in der sich Kolpa befindet, verzeichnete im ersten Quartal 2026 ungewöhnlich starke Regenfälle, was zu einer Verzögerung beim Anlauf der Arbeiten zur Werkserweiterung führte und eine erhöhte Wasseraufbereitung sowie eine höhere Feuchtigkeit des aufbereiteten Materials zur Folge hatte. Darüber hinaus haben die gestiegenen Metallpreise sowie verstärkte Bergbau- und Bautätigkeiten in Peru zu einem Arbeitskräftemangel in der gesamten Bergbauindustrie geführt. Dennoch arbeitete die Anlage effizient und liegt im Zeitplan, um den Durchsatz im zweiten Quartal 2026 zu steigern.

Konsolidierte Produktionshighlights für die drei Monate zum 31. März 2026

Drei Monate zum 31. März 2026 2026 2025 % Veränderung Verarbeitete (Tonnen) 456.657 209.507 118% Produzierte Unzen Silber 1.875.375 1.205.793 56% Produzierte Unzen Gold 11.740 8.338 41% Produzierte Tonnen Blei 4.939 - N/A Produzierte Tonnen Zink 2.842 - N/A Produzierte Tonnen Kupfer 66 - N/A Produzierte abbauwürdige Unzen Silber 1.815.142 1.193.358 52% Produzierte abbauwürdige Unzen Gold 11.375 8.188 39% Produzierte Unzen Silberäquivalent1 3.341.943 1.872.833 78% Verkaufte Unzen Silber 1.642.220 1.223.684 34% Verkaufte Unzen Gold 10.942 8.538 28%

1 Silberäquivalent (AgÄq) wird anhand folgender Umrechnungsfaktoren berechnet: 90 Unzen Silber pro Unze Gold; 45 Unzen Silber pro Tonne Blei; 61 Unzen Silber pro Tonne Zink; 238 Unzen Silber pro Tonne Kupfer

Summen können aufgrund von Rundungen geringfügig abweichen.

Tabelle mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 31. März 2026 für die in Mexiko betriebenen Minen

Drei Monate zum 31. März 2026 Terronera Guanacevi Bolanitos Verarbeitete Tonnen 175.418 95.524 13.988 Tonnen pro Tag 1.949 1.061 933 Produzierte Unzen Silber 533.301 793.560 18.396 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 113 285 47 Silbergewinnungsrate 84,0% 90,7% 86,2% Produzierte Unzen Gold 8.478 2.769 493 Goldgehalt in Gramm pro Tonne 2,07 1,02 1,27 Goldgewinnungsrate 72,7% 88,4% 86,5% Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 1.296.348 1.042.779 62.766

Summen können aufgrund von Rundungen geringfügig abweichen.

Tabellen mit den Produktionszahlen für die drei Monate zum 31. März 2026 für die in Peru betriebene Mine

Drei Monate zum 31. März 2026 Kolpa Verarbeitete Tonnen 171.727 Tonnen pro Tag 1.908 Produzierte Unzen Silber 530.118 Silbergehalt in Gramm pro Tonne 106 Silbergewinnungsrate 90,6% Produzierte Tonnen Blei 4.939 Bleigehalt in % 3.05% Bleigewinnungsrate in % 94,3% Produzierte Tonnen Zink 2.842 Zinkgehalt in % 1.97% Zinkgewinnungsrate in % 84,0% Produzierte Tonnen Kupfer 66 Kupfergehalt in % 0,20% Kupfergewinnungsrate in % 19,6% Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 940.050

Summen können aufgrund von Rundungen geringfügig abweichen.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl von geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang mit den betrieblichen Angelegenheiten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 werden am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht. Am folgenden Tag, Donnerstag, dem 7. Mai 2026 um 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST wird das Management eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen.

Datum: Donnerstag, 7. Mai 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr PST / 13:00 Uhr EST

Telefon: Kanada & US + 1-833-752-3348

International + 1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada & US +1- 855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 7015869 und eine Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Produktionssteigerung bei Kolpa; den Betrieb auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens, der weiterhin die Managementziele erfüllt; den Produktionsaufbau bei Terronera; den Bergbaubetrieb; die Verbesserung der Ausbeuten; die Pläne des Unternehmens, organisches Wachstum voranzutreiben, nachhaltigen Wert zu schaffen und ein führender Senior-Silberproduzent zu werden; sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Mine, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA, Mexiko und Peru, finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise, operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unangemessene Versicherungen oder das Unvermögen, Versicherungen abzuschließen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; die Abnahme der Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Konzessionsgebiete; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des peruanischen Sol, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Herausforderungen hinsichtlich der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular vom 27. März 2026 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine, der operative Betrieb der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Endeavour Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 8,40EUR auf Tradegate (08. April 2026, 18:32 Uhr) gehandelt.