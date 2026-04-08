Intel Aktie explodiert - 08.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +9,95 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +4,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 50,17€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +37,98 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +30,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +57,48 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,19 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +30,69 % 1 Monat +34,31 % 3 Monate +37,98 % 1 Jahr +178,60 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Intel-Aktie klettert am Mittwoch den zweiten Tag in Folge. Der Chip-Pionier beteiligt sich an Elon Musks milliardenschwerem Terafab-Projekt. Gemeinsam mit Tesla und SpaceX sollen dort KI-Halbleiter vom Band laufen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,56 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,34 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,03 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +5,83 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.