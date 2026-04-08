Börsen Update USA - 08.04. - US Tech 100 stark +3,01 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:41) bei 47.851,51 PKT und steigt um +2,71 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +6,43 %, Caterpillar +5,62 %, The Home Depot +4,58 %, Goldman Sachs Group +3,36 %, Boeing +3,20 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -5,69 %, Verizon Communications -3,33 %, Salesforce -2,31 %, IBM -1,84 %, McDonald's -0,74 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:41) bei 24.918,18 PKT und steigt um +3,01 %.

Top-Werte: Intel +10,43 %, Monolithic Power Systems +9,30 %, Lam Research +8,47 %, Western Digital +8,14 %, ASML Holding NV NY +7,98 %

Flop-Werte: Palantir -5,36 %, Diamondback Energy -5,15 %, Workday (A) -5,05 %, Verisk Analytics -3,83 %, Intuit -3,60 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.781,53 PKT und steigt um +2,54 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +11,05 %, Teradyne +10,58 %, Carnival Corporation +10,56 %, Intel +10,43 %, Targa Resources -6,43 %

Flop-Werte: APA Corporation -10,63 %, Lyondellbasell Industries -10,37 %, CF Industries Holdings -9,32 %, Dow -8,85 %