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    Sherwin-Williams - Aktie geht steil - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Sherwin-Williams Aktie, bisher, um +6,43 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sherwin-Williams Aktie.

    Besonders beachtet! - Sherwin-Williams - Aktie geht steil - 08.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Sherwin-Williams ist ein führender US-Farben- und Lackhersteller mit Fokus auf Architektur-, Industrie- und Autoreparaturlacke sowie ein dichtes eigenes Filialnetz für Profis und Endkunden. Starke Marktstellung in Nordamerika, global präsent. Wichtige Konkurrenten: PPG, AkzoNobel, Nippon Paint, Axalta. USP: vertikal integriertes Vertriebsnetz, starke Profi-Marke, breite Produktpalette inkl. Premium-Beschichtungen.

    Sherwin-Williams Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Sherwin-Williams Aktie. Mit einer Performance von +6,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sherwin-Williams Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 288,15, mit einem Plus von +6,43 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sherwin-Williams in den letzten drei Monaten Verluste von -3,07 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um +4,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sherwin-Williams um +0,47 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,71 % geändert.

    Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,24 %
    1 Monat -2,41 %
    3 Monate -3,07 %
    1 Jahr -6,35 %

    Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Es gibt 247 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,27 Mrd.EUR € wert.

    Deutsche Börsen zünden Turbo: MDAX & TecDAX schlagen Wall Street deutlich


    Die Börsen im Höhenflug: Deutsche Indizes eilen heute ihren US-Pendants davon – vor allem Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit kräftigen Kursgewinnen.

    Börsenstart USA - 08.04. - US Tech 100 stark +2,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PPG Industries, Akzo Nobel und Co.

    PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,63 %. Akzo Nobel notiert im Plus, mit +6,46 %.

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    Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sherwin-Williams

    +6,35 %
    +3,04 %
    +5,66 %
    -0,66 %
    -6,82 %
    +35,20 %
    +32,64 %
    +222,39 %
    +2.093,71 %
    ISIN:US8243481061WKN:856050



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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