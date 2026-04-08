Sherwin-Williams - Aktie geht steil - 08.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Sherwin-Williams Aktie. Mit einer Performance von +6,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sherwin-Williams Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 288,15€, mit einem Plus von +6,43 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Sherwin-Williams ist ein führender US-Farben- und Lackhersteller mit Fokus auf Architektur-, Industrie- und Autoreparaturlacke sowie ein dichtes eigenes Filialnetz für Profis und Endkunden. Starke Marktstellung in Nordamerika, global präsent. Wichtige Konkurrenten: PPG, AkzoNobel, Nippon Paint, Axalta. USP: vertikal integriertes Vertriebsnetz, starke Profi-Marke, breite Produktpalette inkl. Premium-Beschichtungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sherwin-Williams in den letzten drei Monaten Verluste von -3,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um +4,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,41 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sherwin-Williams um +0,47 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,71 % geändert.

Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,24 % 1 Monat -2,41 % 3 Monate -3,07 % 1 Jahr -6,35 %

Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

Es gibt 247 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,27 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen im Höhenflug: Deutsche Indizes eilen heute ihren US-Pendants davon – vor allem Mittelstand und Tech-Werte glänzen mit kräftigen Kursgewinnen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PPG Industries, Akzo Nobel und Co.

PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,63 %. Akzo Nobel notiert im Plus, mit +6,46 %.

Sherwin-Williams Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.