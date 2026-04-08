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    Deutliche Gewinne - Anleger honorieren Waffenruhe in Nahost

    Aktien New York - Deutliche Gewinne - Anleger honorieren Waffenruhe in Nahost
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch an den US-Aktienmärkten für einen kräftigen Kursaufschwung gesorgt. Anleger zeigten sich erleichtert über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder passierbar werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport.

    Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 47.829 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,5 Prozent auf 6.779 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,0 Prozent auf 24.918 Punkte aufwärts. Dagegen sackte der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni auf gut 94 US-Dollar ab. Tags zuvor hatte er zeitweise noch über 110 Dollar notiert.

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    Allerdings steht die vereinbarte Waffenruhe noch auf sehr wackeligen Beinen: Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen. Aus Protest gegen die Angriffe auf die verbündete Miliz stoppte der Iran den Angaben von Fars zufolge auch wieder den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

    Während die wenigen bisherigen Gewinner des Nahost-Krieges, die Öl- und Gaswerte, kräftig nachgaben, legten zahlreiche Verlierer - unter ihnen besonders die Aktien von Fluggesellschaften - erheblich zu. So büßten Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips um bis zu 5,9 Prozent ein.

    Unter den Fluggesellschaften stiegen American Airlines und United Airlines um 7,7 Prozent beziehungsweise 10,0 Prozent. Delta Air Lines gewannen 5,4 Prozent. Die Fluglinie meldete für das erste Jahresviertel gestiegene Umsätze, aber einen Verlust, nachdem es im Vorjahr noch einen Gewinn erzielt hatte. Für das zweite Quartal rechnet Delta jedoch wieder mit einem Gewinn bei gleichzeitigem Umsatzwachstum. Einen Jahresausblick wagte das Unternehmen nicht.

    Die Aktien von Levi Strauss stiegen um 11,5 Prozent. Der Jeanshersteller erhöhte nach einem starken ersten Quartal seine Jahresziele./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie

    Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 163,1 auf Tradegate (08. April 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um -11,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 550,93 Mrd..

    Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.




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