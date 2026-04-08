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    Marktgeflüster

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    Iran-Deal: Der Anfang vom Ende - und die schräge Aktien-Rally!

    Wir erleben derzeit praktisch den Anfang vom Ende des Iran-Deals, und das aus zahlreichen Gründen!

    Der Iran hat die Strasse von Hormus wieder gesperrt, faktisch geht der Krieg weiter - aber die Aktien-Rally ebbt kaum ab. Wir erleben derzeit praktisch den Anfang vom Ende des Iran-Deals, und das aus zahlreichen Gründen! Erstens: der Iran wird darauf bestehen, Geld zu verlangen für das Passieren der Strasse von Hormus. Zweitens: vor allem Israel hat an einem anhaltenden Waffenstillstand und einem erstarkten Iran kein Interesse - und bombardiert massiv den Libanon und bricht damit aus Sicht Teherans klar den Deal. Aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben Energieanlegen des Iran bombardiert und zeigen damit, dass sie wie Israel ebenfalls keinen starken Iran tolerieren wollen. Und: Trump will zu den Verhandlungen mit Iran in Islamabad Witkoff und Kushner schicken - beide sind aus Sicht Tehrerans aufgrund der letzten Verhandelungen diskrediert!

    Hinweis aus Video:

    8 versteckte KI-Champions:
    https://www.renditemanufaktur.de/LM/KI-Champions/willkommen-fmy
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    Das Video "Iran-Deal: Der Anfang vom Ende - und die schräge Aktien-Rally!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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